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緊咬黃曙光稱「軍火商洩密給中共！」馬文君轟政府不立案調查

▲緊咬前參謀總長黃曙光稱「軍火商洩密給中共」，國民黨立委馬文君轟政府都不查。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.06）
▲緊咬前參謀總長黃曙光稱「軍火商洩密給中共」，國民黨立委馬文君轟政府都不查。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.06）

記者呂炯昌／台北報導

國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」（舷號711）上（9）月28日舉行命名暨下水典禮。不過，潛艦國造召集人、國安會諮詢委員黃曙光爆料，「有家國內軍火商因為沒有標到，就把資料丟給中共大使館」，並影射有立委「一直在搞」，前海軍顧問郭璽直接點名國民黨立委馬文君擋潛艦、並且洩密。馬文君今（6）日質詢時，緊咬黃曙光提到軍火商洩露資料給中共大使館，痛批「民進黨委員每天上節目都在講，就是不敢追究這個軍火商，政府都不查不去了解」，要求各相關部會立即調查。

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行政院院長陳建仁今日赴立院繼續施政報告，並備詢。馬文君在質詢時表示，9月28日舉行國造潛艦下水儀式，黃曙光當天稱「有家國內軍火商因為沒有標到，就把資料丟給中共大使館」，已經經過9天，有沒有人問過黃曙光，把資料洩漏給中共大使館的軍火商的是誰？陳建仁回應，有關洩密案的問題，司法已經在調查，他們尊重。馬文君立即反問陳建仁，「洩密案不是在查這個」、「到底有沒有動作？」

國防部長邱國正答詢表示，事發隔天就有請人問黃曙光，對方解釋沒惡意、指名道姓講哪個人，強調潛艦國造本來是一件好事，鬧到這種地步，他不樂見，到處有人講，為了避免穿鑿附會，就交給檢調單位一樣一樣釐清，國防部的部分就是提供證據資料，將馬文君的質疑交給檢調查證。

馬文君表示，她知道洩密案已經立案，但她現在講的是黃曙光所說的「中共大使館」部分，政府還沒立案，到底調查有沒有進度？現在傳言的洩密，都比不上把資料給中共大使館，這麼重要的訊息，政府都沒有動作嗎？她很訝異從軍火商、掮客口中講出來洩密，可以引發所有媒體、名嘴每天不停討論，可是這件事最嚴重的是潛艦召集人、前總長口中講出「中共大使館」，政府難道都不在乎嗎？馬文君說，「黃曙光的身分很特別、身份特殊，講出來絕對不會是空話，因為危害到國家安全的洩密事件，我們做了什麼？」

陳建仁則回應說，「我們會來了解。」

邱國正表示，誰講什麼話國防部都不便在去做追溯，事實上，黃曙光講完第二天，國防部有請人去問黃曙光，黃說他並沒有惡意講是哪一個人，沒有指名道姓說到哪一個人；後來又出現姓郭的顧問講幾句出來攪局，所以國防部真的不能再評論了，國防部的立場是交給檢調。

馬文君批評，沒人去追究源頭，聽到「中共大使館」竟然沒有一個人去追，是民進黨政府害怕軍火商嗎？聽到這麼嚴重的指控都應該主動調查，如果黃曙光是隨便亂說的就更可惡，必須講出來是誰，應該從源頭去講出潛艦有沒有洩密，更何況洩密對象是中共。馬文君公開要求行政院長指示相關部門盡速查察清楚。

法務部長蔡清祥則表示，有關潛艦的問題，只要有涉及到刑事責任，檢察機關跟調查機關都會進行查辦。法務部的立場他會將此訊息告訴檢調，他們會依法來蒐證。陳建仁回覆，他們尊重檢調的調查。

蔡清祥下午受訪表示，高檢署跟各地檢署相關的犯罪事實都在調查，只要涉及犯罪事實都會調查。

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