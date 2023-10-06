林青霞19歲青澀樣曝！《窗外》大談禁忌師生戀 台灣首映等半世紀
本屆金馬獎終身成就獎得主林青霞、陳坤厚，金馬影展分別選映4部代表作向他們致敬。林青霞1973年出道作《窗外》，當年在版權爭議下未在台灣院線放映，數位修復版在影片問世半世紀後（瓊瑤原著小說60週年），終於在台灣正式首映；影迷們終於能看見19歲時的林青霞，在片中與國文老師大談師生戀的模樣。
記者黃雅琪／綜合報導
林青霞19歲首次出演，便以宋存壽、郁正春導演的《窗外》躍身大銀幕，開啟半世紀演藝生涯。影片改編瓊瑤自傳性質小說，高中生江雁容與國文老師康南談起師生戀，不只要跨越年紀，還有家長的阻礙，是戀愛的初始也是終結，細膩剖析愛情的美好與殘酷。
讓林青霞再攀演藝巔峰的《笑傲江湖之東方不敗》，也首次以全新數位修復的粵語版在金馬影展放映。另外唯一林青霞主演過的舞台劇《暗戀桃花源》電影版以及金馬封后之作《滾滾紅塵》，都是影迷不容錯過的代表作，也足以見證她顛倒眾生的銀幕魅力。
今年不僅是電影《窗外》問世50週年，也是陳坤厚贏得金馬獎最佳劇情片和導演獎《小畢的故事》40週年，這也是台灣新電影首部榮獲金馬獎的里程碑。這次影展在國家電影及視聽文化中心的大力協助下，除了放映《小畢的故事》，更難得的是改編七等生小說的《結婚》，在歷經多方努力和影視聽中心進行數位掃描、調光後，數位版得以在金馬影展世界首映，絕美影像定能讓影迷驚豔不已。
陸小芬從漁村少女演到寂寞貴婦的《桂花巷》，也將放映難得一見的台語版。張艾嘉與李宗盛合演的《最想念的季節》，結合寫實與類型的雙重趣味，可能是陳坤厚最被低估的作品。2023金馬影展將於11月9日至26日展開，10月27日周五晚間舉辦選片指南，10月28日下午一點於官網開始售票。