台日醫療里程碑 高雄大同與加賀兩市立醫院啟動健康城市願景
繼今年初，高雄醫學大學校長楊俊毓率校院同仁參訪日本，重啟因疫情中斷三年的台日實體醫療交流後，這次加賀市更是展現誠意，由市長宮元陸再度帶隊前往高雄市立大同醫院，由大同醫院與加賀市醫療中心簽署「健康城市」為主題的合作備忘錄(MOU)，希望透過實質的醫療交流、互惠，達到強強聯手雙贏目的。
記者郭凱杰／高雄報導
颱風小犬來襲，但仍不減台日友好熱情，日本加賀市市長宮元陸與市議會議長稲垣清也率領議會參訪團以及加賀醫療中心一行共27人不畏風雨來台進行為期三天的教育、醫療等參訪活動。並由大同醫院傅尹志院長與加賀醫療中心事業管理者清水康一共同簽署以「健康城市」為主題的合作備忘錄(MOU)，高雄醫學大學楊俊毓校長與高雄市衛生局長黃志中以及加賀市議長稲垣清也和市長宮元陸共同觀禮。
此次備忘錄是高醫體系醫院首次與日本加賀市醫療中心簽署(MOU)，其主旨在於簽訂兩家市立醫院在國際醫療協助和解決高齡化人口所面臨的問題，以及醫療人才交流等等，透過實質的醫療交流、互惠，達到強強聯手雙贏目的。雙方簽署完備忘錄後互贈紀念品，由大同醫院傅尹志院長致贈「琉住台灣之美」琉璃作品給加賀醫療中心事業管理者清水康一，日方也回贈櫸木藝品，雙方互動融洽。
全球高齡化嚴重，台灣的人口老化數度在亞洲僅次於日本，加賀市市長宮元陸希望透過由兩家市立醫院簽署合作協議，除了增加雙方醫院醫療人員交流和學習的機會，並借重大同醫院對於長期照護、阿茲海默症和失智症照護等完整的資料與經驗，成為重要的合作焦點，希望可以改善兩城市間人口老年化的生活品質，探索最新的治療方法和護理技巧，並推動醫學科學的發展。
楊俊毓表示，高雄醫學大學即將在十月中慶祝其第69周年校慶，已培育了五萬餘名校友，他們遍布世界各地，在各領域做出了傑出的貢獻。他希望這次的合作協議能進一步推動高醫體系與國際頂尖邀醫療團隊合作，加速實現目標，使高醫成為具有社會影響力的一流醫學大學。
大同醫院院長傅尹志表示，這項合作協議是醫療照護的一大突破，同時也象徵著兩國之間友好合作的深化。這一跨國合作協議的簽署，標誌著台灣和日本在醫療領域的共同追求，進一步強化了兩國之間的友好關係，同時也為更廣泛的國際醫療合作奠定了堅實的基礎。它代表著一個共同的承諾，以創造更健康、更繁榮的未來。