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美國陷眾議長空缺之亂！川普表態願救場：不過我的目標還是當總統

▲美國前總統川普被視為可能暫代眾議長的人選之一，以領導眾議院的共和黨人。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普被視為可能暫代眾議長的人選之一，以領導眾議院的共和黨人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國聯邦眾議院當地時間3日舉行投票，前眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以216對210票遭到罷免，成為美國史上首位被罷免的眾議長，目前由麥卡錫的盟友、共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）暫時擔任代理議長，需盡快選出新的眾議長，以避免群龍無首甚至耽誤國政的局面。美國前總統川普（Donald Trump）5日表示，如果有必要，他願意暫代眾議長一職，以便團結共和黨，但他最重要的目標仍是2024總統大選。

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綜合外媒報導，川普5日在社交媒體「Truth Social」上發文，聲稱將盡一切必要的努力，協助眾議院議長選舉過程順利，包括在最終選出1名「偉大的共和黨議長」之前，短期內（擔任這一職務），而這名議長將幫助一名雖然是新手、但經驗豐富的總統，也就是川普，讓美國「再次偉大起來」。

▲川普在社群平台上發文。（圖／翻攝自Truth Social）
▲川普在社群平台上發文。（圖／翻攝自Truth Social）
除了社群發文，川普5日也在接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時表示，他被許多國會友人要求擔任共和黨「團結者」的角色，也問過他是否考慮在共和黨找到長期人選之前，暫代議長職務，畢竟他們也知道川普正忙於競選2024總統。

川普指出，自己不是因為「想要」才這麼做，而是在共和黨人無法做出決定且有必要的情況下，才會短期暫代眾議長一職。雖然歷史上的眾議長通常都是由現任議員擔任，但其實美國憲法並沒有規定議長一定得是「現任」國會議員，正因如此，所以也有共和黨人有意提名川普。

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