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亞運籃球／中華隊101:73輸中國！第三節被打爆慘遭逆轉　無緣奪牌

▲中華隊在對中國一戰一度在上半場打完時領先，但球隊第三節崩盤，最終以大比分輸球，無緣獎牌，圖為主力鋒線球員劉錚。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華隊在對中國一戰一度在上半場打完時領先，但球隊第三節崩盤，最終以大比分輸球，無緣獎牌，圖為主力鋒線球員劉錚。（圖／特派記者葉政勳攝）

特派記者黃建霖/杭州報導

在昨天棒球的精采對戰後，「中台大戰」今（6）日在杭州亞運男籃銅牌戰延續，我國上半場打完還領先，但是第三節攻守失序、失誤也多，被對手一舉翻盤，終場以101:73吞下2連敗，本屆以第4名坐收。

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本屆亞運中國隊和中華隊在技擊場、桌球檯、棒球場、羽球場、龍舟等項目進行交手，今天則是來到奧體中心體育館，進行男籃戰焦點。此前兩隊已有在小組賽碰頭過，當時中華隊以大比分輸球。

這一屆中華隊在亞運開打前傳來主控陳盈駿因傷缺陣的消息，但靠著林庭謙、阿提諾、阿巴西、劉錚等主力球員的出色發揮，我國順利闖出小組賽，並在8強擊敗日本，順利闖進4強，已追平上一屆雅加達亞運成績，今天只要贏球就能進帳獎牌。

中國男籃今年走得坎坷，世界盃寫下糟糕成績、連爭取巴黎奧運資格都沒有。本希望在家門口舉辦的亞運雪恥，但四強戰被菲律賓在最後關頭逆轉，失去晉級金牌戰的機會。

這場比賽開賽後阿巴西就投進三分球，中國隊這邊趙睿手感火燙，連續命中外線；中國隊換上第二陣容後，中華隊打了一波8:0的小高潮，地主方面叫出暫停，但仍無法止住我國攻勢，一度領先到9分，首節結束已經有7分的快攻得分，暫時以29:21領先。

但進入到次節，幾次防守交代不清，漏給中國隊外線空檔，對方單節5顆三分球，曾將分數超前，但中華隊老大哥劉錚站了出來，連續命中三分球，讓我國在半場仍保持49:46領先。半場打完林庭謙和劉錚雙雙攻下14分，兩隊都投進8顆三分球。

易籃再戰後，中華隊兩次草率的出手，讓對手反擊打了一波10:0，教練團被迫喊出暫停，但回來之後進攻問題仍沒有得到解決，被對手打出34:10的攻勢，三節打完落後多達21分，最終以28分之差輸球，林庭謙攻下全隊最高的20分。

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