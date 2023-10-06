亞運籃球／中華隊101:73輸中國！第三節被打爆慘遭逆轉　無緣奪牌

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這一屆中華隊在亞運開打前傳來主控陳盈駿因傷缺陣的消息，但靠著林庭謙、阿提諾、阿巴西、劉錚等主力球員的出色發揮，我國順利闖出小組賽，並在8強擊敗日本，順利闖進4強，已追平上一屆雅加達亞運成績，今天只要贏球就能進帳獎牌。
中國男籃今年走得坎坷，世界盃寫下糟糕成績、連爭取巴黎奧運資格都沒有。本希望在家門口舉辦的亞運雪恥，但四強戰被菲律賓在最後關頭逆轉，失去晉級金牌戰的機會。
這場比賽開賽後阿巴西就投進三分球，中國隊這邊趙睿手感火燙，連續命中外線；中國隊換上第二陣容後，中華隊打了一波8:0的小高潮，地主方面叫出暫停，但仍無法止住我國攻勢，一度領先到9分，首節結束已經有7分的快攻得分，暫時以29:21領先。
但進入到次節，幾次防守交代不清，漏給中國隊外線空檔，對方單節5顆三分球，曾將分數超前，但中華隊老大哥劉錚站了出來，連續命中三分球，讓我國在半場仍保持49:46領先。半場打完林庭謙和劉錚雙雙攻下14分，兩隊都投進8顆三分球。
易籃再戰後，中華隊兩次草率的出手，讓對手反擊打了一波10:0，教練團被迫喊出暫停，但回來之後進攻問題仍沒有得到解決，被對手打出34:10的攻勢，三節打完落後多達21分，最終以28分之差輸球，林庭謙攻下全隊最高的20分。
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