名家論壇》錢震宇／選舉怪象今年特別多

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一個怪現象就是，明明民進黨執政差勁，劣跡斑斑，賴清德支持度卻還是維持三成五上下，不管是巴西進口蛋爭議、還是之前的綠能光電案、台南88槍擊案、綠營官員貪瀆性騷醜聞，似乎都對賴清德衝擊有限。
民眾不滿政府的情緒，至今仍未被全數引爆，也許這要講是賴清德跟蔡英文切割得很乾淨，抑或因為民進黨政府在選前刻意維持低調，反正對手侯友宜提什麼政策，政府立刻照辦，避免去做政策比較，盡量安撫民眾的不滿。
第二個怪現象是，內參民調變成選舉大內宣。內參民調之所以稱內參，顧名思義就是給內部參考，它既不能對外，也只是供內部策略調整參考。然而這次選舉，不僅看到民眾黨動輒公布內參民調，當成選戰新聞，就連名嘴跟媒體人也變成發布者，公布國民黨的內參民調，真的是詭異。
重點是，名嘴或媒體人並非國民黨人，也不是陣營的代表，竟可取得國民黨內參名調還大肆公布，背後原因是什麼，外界或有解讀。但應該要深究的是，「為何這樣做」？這不是民調機構的公開民調，也是未證實的內參名調，自詡公正的名嘴或媒體人拿這樣的民調內容高談闊論，企圖帶風向，這不是干預選舉，什麼才是干預選舉？
「民調不是由專業的民調公司公布，竟然是由無關選舉的他人公布」，這個現象在這次總統大選中屢屢發生。這嚴重打擊的是過去一直長期施作民調的民調公司公信力，更是擾亂民調數據成為選民認知候選人的路徑之一。
當民調成為對手陣營，或是其他政黨陣營可以拿來操弄的手段，就已經失去民意調查的真正目的。何況無干的第三者公布民調的用意，竟是要求其中一方知所進退，或是做出讓步，「不談理念、不談價值」，單看民調，這簡直是理盲。
我要問，保密到家的內參民調都可以外流，其他民調也都可以靠題目順序來影響民調結果，那到底哪一份民調能說自己完全公正客觀，真正反映民意？
第三個更奇怪現象是，國民黨不是執政黨，但在野陣營發言都劍指國民黨。實際情形是，過半數以上的民眾支持政黨輪替，大家都認為民進黨太過鴨霸，應該要換掉。因為如此，大多數的民意都支持藍白合作，因為藍白合作是有機會讓民進黨下台。
在這樣的共識下，在野陣營合作應該是不斷推進，堆疊善意，最後形成聯盟；可是，現在看到的是除了國民黨以外的發言系統，都在批評國民黨，不斷放話、嗆聲，讓人納悶難道大家的目標不一樣嗎？難道在野不合作能夠贏得了民進黨？
「選舉比得是誰能讓民眾信服，願意相信支持它能夠讓民進黨下台，不是比哪個陣營發言比較大聲、比較兇狠。」
選戰進到最後關鍵時期，每一個政黨、每一位政黨領袖的言行都是重點，大家都看在眼裡。前後不一、一變再變，對政黨合作都不是好事，希望在野政黨領袖都能放在心上，不要辜負了民意的期待。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com