新光三越「Diamond Towers鑽石塔」10/7試營運！品牌、美食一次看
新光三越「鑽石塔Diamond Towers」（新光三越台北忠孝館）將於明（7）日開放試營運，商場有近5000坪的空間成為東區全新逛街景點，規劃將有50%以上全台獨家品牌、獨家概念店，還有多家星級美食，必逛懶人包先收。對於「鑽石塔Diamond Towers」將於10月7日試營運，官方低調表示「即將公開，敬請期待」。
記者鍾怡婷/綜合報導
全新百貨「鑽石塔Diamond Towers」鄰近遠東SOGO忠孝館，樓層規劃為地上31樓加地下7樓，百貨有一館、二館的1至4樓，4樓以上為豪宅。樓層分佈包括一館的1樓為潮流精品、2樓是時尚設計、3樓是時髦運動、4樓是都會廚房／美麗市場；二館1、2樓為潮流精品、3樓是時尚主廚、4樓是星級餐廳。
🟡【Diamond Towers一館】以潮流／設計師服飾、時髦運動概念店為主，4樓都會廚房規劃餐廳、食品與美麗市場
📍1F：名品Burberry、Delvaux、Fendi、Loewe、Panerai；化妝品AESOP、LA MER海洋拉娜；香氛LOEWE PERFUMES、JO MALONE LONDEN等。
📍2F：香氛10X、LE LABO、SABON；咖啡廳Gelovery Gift法式甜點店；服飾品牌ARTIFACTS、ARTE WHITE等。
📍3F：服飾Beams、HARA、NIKE SPORT2.0、NEW BALANCE、ASICS、CONVERSE、NEW ERA；咖啡廳勺日ZHUORI。
📍4F：美麗市場、小小樹食、豆豆里、日本橋 玉丼；咖啡廳Kafe D、九州鬆餅瓦芙、Purebread Bakery等。
🟡【Diamond Towers二館】1至2樓，進駐全台首家DIOR精品形象旗艦店，3至4樓共4家全新高端餐飲品牌。
📍1F、2F：全台首家DIOR精品形象旗艦店
📍3F：li鐵板燒、板前中山、夏花餐室
📍4F：A／Alcoholiday