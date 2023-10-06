小犬颱風遠離！省道災阻18點搶通 今天陸海空交通資訊看這邊
小犬颱風遠離，交通部公路局表示，截至今（6）日下午2點，仍有1處道路災阻路段，為台東縣東河鄉台23線20K+800（北源路段）邊坡坍方，預計今天晚間6點排除。民航局也說，今天截至下午2點，國內線取消13架次、延誤4架次，國際暨兩岸航線取消6架次、延誤7架次。
記者李琦瑋／台北報導
公路局指出，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，雙十連假前事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
交通部航港局表示，國慶連假海運疏運已經開始，受小犬颱風外圍環流影響，今天除高雄－馬公及台東－綠島部分航班開航外，其餘基隆－馬祖、蘭嶼、小琉球及小三通等航線皆因海象不佳停航，呼籲民眾規劃安排行程，應多加留意航班異動資訊。
航港局提到，小犬颱風雖已逐漸遠離，國慶連假海運航班仍有可能受颱風外圍環流影響，請民眾多加注意航班異動訊息，以免影響旅程規劃。相關海運客運停開航最新情形，將會公告於航港局官網雙十節連假海運疏運資訊公告區，歡迎民眾多加利用。