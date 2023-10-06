崑山科大慈善晚宴募款逾370萬助弱勢學生就學

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教育部為完善經濟不利學生之協助機制，穩定弱勢學生的就學機會，讓優秀學生能排除困難、繼續向學，自107年度起推動「高等教育深耕計畫－完善就學協助機制」，引導公私立大專校院建立外部募款基金，包括向企業、校友、社會大眾、基金會等單位募款。崑山科大所有募款經費皆依規定，完全用於扶助經濟不利學生課程學習及就業輔導上，讓弱勢學生獲得更好的教育環境。
為了有效使用這些捐款經費，崑山科大並非直接撥款助學金予學生，而是開設各種輔導課程與提供學習資源，依照學生參與及出席狀況，考核通過才會發放助學金，期許學生在學期間不受經濟不利因素的影響，能將時間投注在學習上。教育部官網針對「技專校院高等教育深耕計畫—提升高教公共性～完善就學協助機制」更以崑山科技大學為例，該校積極結合校友會、慈善機構、基金會及產學合作企業等社會資源，107至111年共募得700萬餘元，累計並獲得教育部同額補助700萬餘元。崑大結合教育部補助經費，發揮公私協力效益，使學生能夠安心就學。
感恩餐會中最引人注目的是由校友教育基金會所安排的校慶紀念酒競拍，包括副總統賴清德、新北市長侯友宜、冠軍麵包師傅吳寶春等人的簽名酒，都由在場熱心人士熱烈競標，最後全場貴賓合唱「感恩的心」，扣人心弦的旋律及溫暖動人的歌詞，為晚宴劃下圓滿句點。