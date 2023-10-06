陶晶瑩「辣杯杯」營收7位數仍撤實體店 無奈嘆：餐飲業是無底洞
綜藝天后陶晶瑩，今（6）日爆出自創的麻辣燙品牌「辣杯杯」撤出百貨美食街，引熱議。她雖已在直播解釋過，但下午出席酒商活動，再次親自說明來由，還是無奈「缺工」問題。陶晶瑩表示，之前加實體店面月營業額有7位數，現全公司剩5人，靠網路電商則約6位數，「真的都還不錯，網路電商還不錯，還比較輕鬆」。還預告年終「應該會發得還不錯」。並驚呼「餐飲是個無底洞」！
記者黃盈容／台北報導
陶晶瑩的「辣杯杯」去年在百貨美食街開幕，人潮一直沒停過，今傳出早在8月底退出百貨，令人驚訝。她表示，因找不到內場人員，也只能無奈收攤。陶晶瑩坦言，開業第一天就問大學餐飲業是否有人，始終沒下文，「同學覺得太遠，捷運大概10站左右。」她也曾挖髮廊底薪2萬多的助理，加1萬薪來做內場，但對方曾做餐飲做怕了，怎麼都不肯。
陶晶瑩請教餐飲集團老闆，如何留人，對方竟建議她蓋宿舍，從南部找人，她驚呼「天吶！我發現餐飲是個…無底洞！！」而目前她們公司也沒足夠人才能南下培訓，南部開店也暫時不考慮，「除非我告別演藝圈…」。
現「辣杯杯」靠網路也有6位數營業額，但有時工廠叫不到貨，有可能就僅5位數營業額。其實陶晶瑩還想開實體店，但坦言：「有機會，但真的要考慮，先以網購為主。」