南市多處工程環境改造獲公共工程優質獎肯定

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都發局長徐中強表示，玉井運動公園的改造以維持良好生態環境、減量設計、既有設施再利用、與緩解在地水患為營造目標，汛期可幫助收納雨水具基本防災功能，做微滯洪調節出流量，並加入創新的巧思搭配節能減碳永續環境為設計理念；而園區內步道動線更與相鄰之人行環境建置工程整合銜接，使界面串聯完善，讓使用者感受寬廣公園環境，如今嶄新的公園面貌景觀，承繼了往日綠蔭的記憶，迎接市民的到來。
徐局長再指出，新營綠圳步道延伸計畫延續自嘉南大圳新營支線的景觀改善計畫，進行人行步道空間改善、無障礙坡道、設置節點廣場及強化維護生態綠廊品質等，以承昔往日沿岸綠蔭的記憶，形塑嘉南大圳河道與大新營區人本環境之網絡，創造更豐富多元、具特色的水岸生活魅力。而永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫是位於永康區甲頂里公園及南側綠地的綠色空間整合計畫，本次整併兩塊綠地為運動公園用地，再規劃設計無障礙通道、休閒走廊、多層次花台、休憩座椅、樂活草坪等，重新定義了空間的用途，使公園休憩功能更加完善。
場域分別座落於山區、溪北、溪南，增加了外地遊客前來台南時賞遊各區的樂趣，也讓市民享有慢活的體驗，歡迎前來暢遊其間，徜徉度過愜意浪漫好時光。