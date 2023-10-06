曾敬驊25歲第一次染髮！換超紅角色「螢光綠」搭機　直接變一張臉

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曾敬驊透露前陣子去了沖繩散心，特地染了《航海王》索隆綠的亮麗髮色，旅伴5個兄弟看到他的造型紛紛爆笑；他沒有因為新氣象而有豔遇，僅被一對台灣母女遊客認出，曾敬驊說：「我出國染了綠頭髮，索隆綠色？我只是覺得要換一個心情去，這是我自己的想法，就是這次要好好出去玩。」當地的居民也讚美他帥氣好看，「超多店員說很好看」、「你這個頭髮的顏色很好看」。那家人反應如何？曾敬驊承認欺騙家人，「家人沒看到，我有視訊，就騙說是拍戲」。
他表示花費9個小時染髮、過程漂了2次，「我就是想染一個特別的顏色，因為我這輩子還沒有染過頭髮，所以想要挑戰一個很不一樣的狀態出去玩」，既然是為了轉換心情衝動染髮，那下次是否突然剪光頭？曾敬驊說：「當演員不能亂剪，會造成劇組困擾。」他也說這次染髮有經過公司同意，但一回國就立刻染回黑色，也再次強調只是為了放鬆染髮，並非情傷問題，「就是讓自己脫離工作狀態」。
曾敬驊為了《蒼鷺與少年》9月進錄音室配音，但礙於暴雷問題，他表示不記得困難的台詞為何，不過跑步喘息、吃東西的聲音最難詮釋，所以表演吃東西的時候，曾敬驊特地塞衛生紙模擬、覆蓋聲線，「我還願意再試試看配音，有些東西配起來滿好玩的」。