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曾敬驊25歲第一次染髮！換超紅角色「螢光綠」搭機　直接變一張臉

▲曾敬驊宣傳《蒼鷺與少年》受訪，透露25歲的他第一次染頭髮，初體驗嘗試《航海王》索隆綠的髮色。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲曾敬驊宣傳《蒼鷺與少年》受訪，透露25歲的他第一次染頭髮，初體驗嘗試《航海王》索隆綠的髮色。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／台北報導

日本動畫大師宮崎駿最新動畫電影《蒼鷺與少年》推出中文配音版，角色「牧真人」中文配音找來曾敬驊聲演，他今（6）日受訪宣傳電影，認為初體驗最難處就是「喘息」跟「吃東西」的聲音，曾敬驊也現場示範卻瞬間「歪樓」，逗樂全場。現年25歲的曾敬驊透露近期工作繁忙，抽空去了趟沖繩放鬆，為了旅行特地染上《航海王》索隆綠的髮色，他說：「這是我第一次染頭法。」再次解鎖人生「第一次」。

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曾敬驊表示最近工作繁忙，但看完電影後獲得療癒，彷彿洗了三溫暖，「有一種溫暖、被擁抱的感覺，帶你重新去找回純粹的東西，包括自己小時候的夢想、想做的事，到最後片尾曲放出來，會想到很在乎的人在不在你身邊」。他也透露觀影當下腦海浮現「最重要的人」不是過往情人，僅是重要的家人。

曾敬驊透露前陣子去了沖繩散心，特地染了《航海王》索隆綠的亮麗髮色，旅伴5個兄弟看到他的造型紛紛爆笑；他沒有因為新氣象而有豔遇，僅被一對台灣母女遊客認出，曾敬驊說：「我出國染了綠頭髮，索隆綠色？我只是覺得要換一個心情去，這是我自己的想法，就是這次要好好出去玩。」當地的居民也讚美他帥氣好看，「超多店員說很好看」、「你這個頭髮的顏色很好看」。那家人反應如何？曾敬驊承認欺騙家人，「家人沒看到，我有視訊，就騙說是拍戲」。

他表示花費9個小時染髮、過程漂了2次，「我就是想染一個特別的顏色，因為我這輩子還沒有染過頭髮，所以想要挑戰一個很不一樣的狀態出去玩」，既然是為了轉換心情衝動染髮，那下次是否突然剪光頭？曾敬驊說：「當演員不能亂剪，會造成劇組困擾。」他也說這次染髮有經過公司同意，但一回國就立刻染回黑色，也再次強調只是為了放鬆染髮，並非情傷問題，「就是讓自己脫離工作狀態」。

曾敬驊為了《蒼鷺與少年》9月進錄音室配音，但礙於暴雷問題，他表示不記得困難的台詞為何，不過跑步喘息、吃東西的聲音最難詮釋，所以表演吃東西的時候，曾敬驊特地塞衛生紙模擬、覆蓋聲線，「我還願意再試試看配音，有些東西配起來滿好玩的」。

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