台灣每10個小孩「1例異位性皮膚炎」！醫曝注意事項　免抓到見血

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若因母乳量不足，或工作關係無法持續哺餵，或媽媽飲食已有注意，寶寶的異位性皮膚炎還是沒改善，給予部份水解配方奶可能有幫助，可尋求醫師專業評估。
寶寶副食品添加可從4個月大開始，建議剛開始最好一次試一種新食物，每種嘗試約5天至一週左右，確認沒有過敏反應。
最安全的嘗試是由含鐵米精或稀飯開始，接著添加葉菜類（如地瓜葉、高麗菜、菠菜等）和水果（如蘋果、水梨、芭樂），之後才添加根莖類（蘿蔔、馬鈴薯等）和肉類（雞豬先，牛和魚晚些），水果建議一開始嘗試先避免較易過敏的帶毛水果和芒果。小麥類和蛋也要比較晚些，蛋白又比蛋黃再更晚些。
此外，徐子權表示，異位性皮膚炎患者皮膚比正常人乾燥，肌膚保水能力較差，視情況通常每天塗抹2到3次保濕劑，最重要一次是當洗澡完後，毛巾一擦乾馬上塗抹，而保濕劑原則上以成分單純、不含香精為佳。
除日常保濕外，還要提防搔抓，建議睡覺時可以帶棉手套，洗完澡後將傷口用優碘和生理食鹽水清潔後，擦上抗生素藥膏，再用紗布包起來，避免夜裡持續抓傷。抓傷除了會導致傷口感染，表皮常見的金黃色葡萄球菌一旦進入傷口，會誘發一系列免疫反應，惡化皮膚的發炎，病童會因此愈抓愈癢，形成惡性循環。
徐子權指出，某些較嚴重的病人，經過保養與外用和口服藥合併治療後，仍然「體無完膚」，這類全身性異位性皮膚炎的病人，建議給醫師評估，可考慮定期注射生物製劑，使用12到16週後，約有65%的病人能獲改善，雖偶有發生急性結膜炎的副作用，但大致安全。
國外已核可前段提及的生物製劑杜避炎用於6個月大以上的異位性皮膚炎患者，不過台灣目前健保僅開放在12歲以上、病情達重度的病人，採事前審核申請用藥，申請條件為已服用2種口服免疫抑制劑達12週，且經皮膚科照光治療12週仍無法改善患者。因條件嚴苛，能受惠的孩童很少，目前有些病人因條件不符合申請，在自費使用此藥物下病情獲得改善。
🟡異位性皮膚炎注意事項
📍幼兒1歲半前控制病情， 日後嚴重度可望大幅減輕。
📍1歲內多注意食物過敏原。
📍肌膚保濕很重要，每天塗抹2到3次保濕劑，洗澡後毛巾擦乾馬上塗抹。
📍洗澡水不可過熱。
📍若睡覺無法控制搔抓，可戴棉手套。
📍衣物以棉質為佳，避免毛料或不透氣合成材質。
📍室內溫度約控制在26度， 濕度約在50%至60%為佳。
📍若病情嚴重且一般用藥無法改善，應考慮生物製劑。