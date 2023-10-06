同志遊行28日登場！陳芳語邀約「與多元同行」　路線、亮點一次看

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台彩協會表示，台灣今年雖在跨國同婚、同志收養等相關法案與政策上有長足進展，但社會上出現更多以迂迴、偽裝的方式，企圖正當化歧視行為與言論的事件，如系學會候選人政見歧視事件等。因此台灣同志遊行想透過本次主題呼籲社會，除了號召大家一同意識到不同群體的存在，還要能進一步理解不同身分、群體的需求與困境，藉此看見彼此並串聯相挺。
同志遊行路線
第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，將於10月28日下午1點在台北市政府前廣場集結，現場將有超過120攤商業贊助夥伴、NGO夥伴組成的彩虹市集，以及「為多元上色」背板塗鴉等現場活動，並歡迎海內外支持多元平權的彩虹公民們一同與多元同行，詳細資訊請見遊行官網、臉書粉絲專頁及Instagram。
同志遊行活動亮點
為了呼應遊行主題，今年的主視覺以多樣色彩與樣貌的小人物「同行」在一起，展現各形各色、各種樣態一同上街走遊行的盛況。台灣同志遊行特別設計「21手型LOGO」，以「第21年」與「攜手」概念，盼大家一起攜手上街同行，共同建立可以抵擋仇恨與漠視的友善空間。
今年彩虹市集高達120餘攤，屬台灣同志遊行史上最多攤位的一年，其中企業夥伴包含可口可樂公司、Uber等；而NGO夥伴更有來自香港的大同Gay Harmony與韓國的首爾酷兒文化節等首度來台設攤，展現台灣同志遊行串聯東亞LGBT+社群，相挺同行的理念。
主辦方為了增加與社會大眾互動機會，遊行當天特別舉辦「為多元上色」背板塗色活動，在現場架設一面尚未上色的主視覺背板，讓民眾能在上面自由著色與創作，定義屬於自己的色彩形象，將台灣同志遊行多元共存的理念與主視覺完美結合。
台灣同志遊行今年首度與本土成衣企業50% FIFTY PERCENT合作，聯名推出遊行官方T恤。T恤圖案設計以「TAIWAN 多元路上」為基調，配合遊行第21屆，特別設計「21種多元社群」如輪椅族、變裝皇后、皮革族等Q版角色，角色皆以「同行」姿態回應本屆主題。
今年遊行再度與台灣在地啤酒品牌——台虎精釀合作，以Disco Ball為包裝概念，推出「台虎生啤酒〈嗨〉多元同行限定版」，藉以展現多元閃耀，以熱力應援性別平權。
台彩協會預告，配合今年「與多元同行」主題，也將在下週推出遊行主題FB大頭貼特效框及IG濾鏡，期望海內外的彩虹公民們能在遊行開走前，先於網路上響應「與多元同行」。
協辦團體響應推出活動
本次遊行的協辦團體響應主題推出不少活動，如長期關注同性伴侶生養議題的台灣同志家庭權益促進會，預告今年將會舉辦同志家庭彩虹寶寶迷你遊行，觀迎大小朋友一起同行；台灣同志諮詢熱線協會則預告，10月27日將在西門町舉辦第5屆的跨性別遊行。
針對感染者議題，愛滋感染者權益促進會宣告，今年將與全台共16個愛滋民間團體組成愛滋遊行陣線，將走上街頭宣傳「與U=U同行」（測不到=傳不了），為打破愛滋議題長期面對的汙名持續發聲。
海內外企業、星級飯店同行設性別友善措施
本次遊行的「多元」理念，吸引眾多海內外企業，其中，台灣吉立亞醫藥（Gilead）已連續5年與台灣同志遊行站在一起，並延續「無色彩虹」溝通理念；台灣AZ則由員工資源團體中的AZPride，以Love Stands Out為主題，號召AZ同仁跟隨彩虹大隊的腳步，為愛發聲，與多元同行；而緹威國際成立至今，持續回饋於平權NGO，旗下品牌T-STUDIO致力於開發LGBT+相關衣著與小物，讓每個人生活在自然、自在、自信中，並追求同志友善更落實於社會上。
台彩協會表示，近年台灣同志遊行號召台北中山雅樂軒酒店、台北時代寓所、小鹿文娛、永安棧等飯店業者加入「友善飯店」行列，鼓勵飯店建置性別友善措施，以行動支持多元，同時也作為海內外彩虹公民們參與10月28日台灣同志遊行及10月台灣驕傲月系列活動時，到台北旅宿的友善選擇。