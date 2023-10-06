小犬颱風「陸警凌晨解除」！路徑逐漸遠離　6縣市上班防豪大雨

天氣降溫肌膚乾巴巴！長期缺水恐長皺紋　名醫曝「保濕最佳時間」

▲時序入秋，隨著氣溫降低，皮膚開始乾燥，若是肌膚長期缺水易長皺紋，保濕時間點很重要。（示意圖／Shutterstock）
▲時序入秋，隨著氣溫降低，皮膚開始乾燥，若是肌膚長期缺水易長皺紋，保濕時間點很重要。（示意圖／Shutterstock）

NOWnews／綜合報導

時序進入秋季，不少人在氣溫逐漸降低時，皮膚也開始乾燥，若年齡較長，肌膚新陳代謝變慢，皮脂分泌也下降，更容易有乾燥、脫皮的問題，醫師表示，缺水肌膚最早出現的狀況就是皮膚緊繃、脫皮，會發癢，長期缺水則會產生小細紋，接著便是老化的皺紋。
 
書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐說，一般肌膚細胞的含水量，在基底層可達70%，最外層的角質層則僅15%，而當角質層不健康，角質細胞的凝水力便會變差，即使補充大量的水分仍會流失，且水分在流失的過程中，還會帶走肌膚原有的水分。所以保濕不只是幫皮膚加水，也該兼顧角質層修護。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲擦乳液。(示意圖／取自pixabay)
▲醫師建議早晚最好都擦適量的乳液或凡士林。（示意圖／取自pixabay）
蔡長祐表示，在秋季的皮膚保養，很重要是得避免過度清潔，須控制洗澡、洗臉的次數，因為熱水會使皮脂流失、肌膚乾燥，所以洗澡時間不宜太久或頻率太高，同時宜挑選較溫和的中性皂，或不含皂鹼的清潔用品，或乾脆只用清水洗澡。

此外，蔡長祐說，早晚最好都擦適量的乳液或凡士林，以補充皮膚的油脂，若是一般肌膚，用乳液或乳霜即可，如嚴重乾燥肌膚，則須凡士林才可，而晚上應於剛洗完澡、擦乾身體後，立刻使用這類保養品，才可將水分有效鎖在角質層裡。

另外出時，可隨身攜帶小包裝乳液，一旦覺得皮膚乾燥、脫屑可立即使用，以達到最好滋潤效果。

蔡長祐也說，眼皮周圍皮膚較薄，皮脂腺分泌少，更需滋潤度高的保養品，而嘴唇沒有分泌潤滑物質的腺體，容易乾裂，若常用舌頭舔，可能產生紅腫乾裂的口唇炎，因此要避免舌舔，並塗抹護唇膏。

至於手掌與腳底，由於經常暴露於外，若過度清洗，水份散失更快，最好加強塗抹乳霜或凡士林。

蔡長祐表示，若乾燥的皮膚已惡化成皮膚炎，補充油脂或加強保濕已無法改善，這時非得擦藥，應前往皮膚科就醫才能保護肌膚水嫩。

🟡秋季肌膚保水注意事項

📍不熬夜，睡眠充足。

📍戒菸，避免二手菸。

📍減輕生活壓力。

📍避免過度清潔。

📍早晚都擦適量乳液或凡士林。

📍晚上應於剛洗完澡、擦乾身體後，立刻使用保養品。

📍外出可隨身攜帶小包裝乳液，覺得皮膚乾燥、脫屑可立即使用。

台灣每10個小孩「1例異位性皮膚炎」！醫曝注意事項　免抓到見血

女偏頭痛比男多3倍！經痛吃巧克力「小心變頭痛」　醫教口訣解痛

資深演員患「眼科絕症」！醫揭中斷治療原因　一表測出黃斑部病變

35歲沒異狀沒做過乳癌檢查　一篩竟第二期崩潰！醫曝理想篩檢頻率

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞