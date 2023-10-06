天氣降溫肌膚乾巴巴！長期缺水恐長皺紋　名醫曝「保濕最佳時間」

書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐說，一般肌膚細胞的含水量，在基底層可達70%，最外層的角質層則僅15%，而當角質層不健康，角質細胞的凝水力便會變差，即使補充大量的水分仍會流失，且水分在流失的過程中，還會帶走肌膚原有的水分。所以保濕不只是幫皮膚加水，也該兼顧角質層修護。
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此外，蔡長祐說，早晚最好都擦適量的乳液或凡士林，以補充皮膚的油脂，若是一般肌膚，用乳液或乳霜即可，如嚴重乾燥肌膚，則須凡士林才可，而晚上應於剛洗完澡、擦乾身體後，立刻使用這類保養品，才可將水分有效鎖在角質層裡。
另外出時，可隨身攜帶小包裝乳液，一旦覺得皮膚乾燥、脫屑可立即使用，以達到最好滋潤效果。
蔡長祐也說，眼皮周圍皮膚較薄，皮脂腺分泌少，更需滋潤度高的保養品，而嘴唇沒有分泌潤滑物質的腺體，容易乾裂，若常用舌頭舔，可能產生紅腫乾裂的口唇炎，因此要避免舌舔，並塗抹護唇膏。
至於手掌與腳底，由於經常暴露於外，若過度清洗，水份散失更快，最好加強塗抹乳霜或凡士林。
蔡長祐表示，若乾燥的皮膚已惡化成皮膚炎，補充油脂或加強保濕已無法改善，這時非得擦藥，應前往皮膚科就醫才能保護肌膚水嫩。
🟡秋季肌膚保水注意事項
📍不熬夜，睡眠充足。
📍戒菸，避免二手菸。
📍減輕生活壓力。
📍避免過度清潔。
📍早晚都擦適量乳液或凡士林。
📍晚上應於剛洗完澡、擦乾身體後，立刻使用保養品。
📍外出可隨身攜帶小包裝乳液，覺得皮膚乾燥、脫屑可立即使用。