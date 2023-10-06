延宕逾20年終於啟動 國際路延伸南平路計畫預計118年完工通車
「國際路延伸南平路計畫」因涉及農地取得、中埔國小校舍拆遷、新校舍重建等事項，因此延宕逾20年，桃園市長張善政今（6）日上午前往桃園區中埔國小，視察「國際路延伸南平路」計畫時表示，這項計畫經萬美玲委員及市府各單位的努力，並多次研議中埔國小補地面積可行方案，今（112）年底市府將正式啟動道路定線作業，預計明（113）年底前完成設計，再接續辦理都市計畫個案變更、用地取得、工程發包等程序，預計118年完工通車，滿足藝文特區在地鄉親多年來的期待，有效縮短上國道2號交流道的時間。
記者李春台／桃園報導
張善政進一步說明，國際路延伸至南平路可縮短藝文特區鄉親前往國道2號南桃園交流道的時間，但延伸路線需行經中埔國小校地，涉及校舍拆遷與重建，未來市府規劃在學校北側農地補足因道路用地而拆除的校舍，並研議以重建中埔國小附設幼兒園或採空橋、地下道等方式連接中埔國小；此外，若擴建後仍有土地可供使用，市府也將透過都市計畫變更進一步規劃其他用途，盼為地區發展帶來助益。
交通局長張新福表示，本案在縣府時期即進行研議，但由於地主反對而暫停，迄今已超過20年，因此市府不斷召開跨機關協調會議，今年終於有重大進展。未來延伸道路完工後，不但可縮短藝文特區周邊道路前往國道2號南桃園交流道的時間達40%，也可有效進行車輛分流，解決交通壅塞問題；此外，中埔國小校地面積並不因此減少，也將符合用地地目規範，達到雙贏的目標。
張新福說明，本案在105年由交通局完成可行性研究評估，當時預計規劃路寬20公尺、全長880公尺延伸道路，但由於近年來工料齊漲等因素，後續市府將重新評估本案工程經費，並進一步研議是否依國際路路寬30公尺重新規劃，盼讓延伸道路更加符合地方需求。