檢舉達人有多狂？1人抵7個半派出所　台中交通罰單年收入多7億

我是廣告 請繼續往下閱讀
李中認為，稅收增加後建設預算跟著增加，把餅做大對市民是好事，但罰鍰收入雖增加，卻無法降低交通事故件數與傷亡人數，因此遭審計處檢討，才是問題所在。
李中拿出警察局統計的「近12個月交通違規檢舉量前20名」表格，「貢獻最多」前5名派出所為豐原分局豐東派出所1,871件、六分局何安派出所1,588件、清水分局沙鹿分駐所1,348件、二分局育才派出所1321件、三分局勤工派出所1265件。但前5名的檢舉達人，檢舉件數高達14,525到7,977件，兩個第一名相比，一個檢舉達人的案量可抵7個半派出所。
李中指出，第一名的檢舉達人若全年無休，平均每日檢舉近40件。根據審計報告，台中市交通事故件數與傷亡人數均上升，顯見瘋狂檢舉除了讓員警疲於奔命，對交通改善沒有實質幫助，反而製造民怨。
李中說，許多交通標線的劃設陳義過高，且法規間有衝突，導致民眾行車易誤入陷阱，他舉例10米巷道中間劃設雙黃線、路邊卻允許停車，民眾開車通過時一定會壓線，若遇惡意檢舉，收到罰單時一定會怒氣沖沖。他建議交通局及警察局，要合作檢討相關交通法規、標線劃設及取締方式。
李中同時建議市長盧秀燕，比照中央作法還稅於民，以台中市235萬人口計算，每個人約可「退款300元」，相信有助於降低潛在違規及民怨。但市長盧秀燕答詢時表示，多出來的收入將用於明年度的交通改善工作。