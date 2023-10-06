國民黨接招！柯文哲再拋藍白合具體方案　挑5家做民調

檢舉達人有多狂？1人抵7個半派出所　台中交通罰單年收入多7億

▲台中市議員李中建議，市府應比照中央政府「還稅於民」以稍減民怨。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.06）
▲台中市議員李中建議，市府應比照中央政府「還稅於民」以稍減民怨。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.06）

記者顏幸如／台中報導

台中市議員李中指出，交通標線與號誌劃設不當，加上部分檢舉達人矯枉過正，導致台中市交通罰金年收入遽增7億餘元，交通事故與傷亡人數卻未降低。他建議市府比照中央政府「還稅於民」以稍減民怨，平均每位市民約可「退款300元」。但市長盧秀燕表示，這些錢將用於明年的交通改善工作。

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國民黨台中市議員李中今（6）日在議會質詢時指出，市府去年編列「交通事件裁決處罰金罰鍰收入」預算20.2億元，今年因收入增加，明年預算暴增到27.5億元，一年就多了35.94%、7億餘元。

▲李中指交通事件裁決處罰金罰鍰收入增加後，明年預算暴增到27.5億元。（圖／台中市議員李中提供，2023.10.06）
▲李中指交通事件裁決處罰金罰鍰收入增加後，明年預算暴增到27.5億元。（圖／台中市議員李中提供，2023.10.06）
李中認為，稅收增加後建設預算跟著增加，把餅做大對市民是好事，但罰鍰收入雖增加，卻無法降低交通事故件數與傷亡人數，因此遭審計處檢討，才是問題所在。

李中拿出警察局統計的「近12個月交通違規檢舉量前20名」表格，「貢獻最多」前5名派出所為豐原分局豐東派出所1,871件、六分局何安派出所1,588件、清水分局沙鹿分駐所1,348件、二分局育才派出所1321件、三分局勤工派出所1265件。但前5名的檢舉達人，檢舉件數高達14,525到7,977件，兩個第一名相比，一個檢舉達人的案量可抵7個半派出所。

李中指出，第一名的檢舉達人若全年無休，平均每日檢舉近40件。根據審計報告，台中市交通事故件數與傷亡人數均上升，顯見瘋狂檢舉除了讓員警疲於奔命，對交通改善沒有實質幫助，反而製造民怨。

▲根據「近12個月交通違規檢舉量前20名」，台中市一個檢舉達人的案量可抵7個半派出所。（圖／台中市議員李中提供，2023.10.06）
▲根據「近12個月交通違規檢舉量前20名」，台中市一個檢舉達人的案量可抵7個半派出所。（圖／台中市議員李中提供，2023.10.06）
李中說，許多交通標線的劃設陳義過高，且法規間有衝突，導致民眾行車易誤入陷阱，他舉例10米巷道中間劃設雙黃線、路邊卻允許停車，民眾開車通過時一定會壓線，若遇惡意檢舉，收到罰單時一定會怒氣沖沖。他建議交通局及警察局，要合作檢討相關交通法規、標線劃設及取締方式。

李中同時建議市長盧秀燕，比照中央作法還稅於民，以台中市235萬人口計算，每個人約可「退款300元」，相信有助於降低潛在違規及民怨。但市長盧秀燕答詢時表示，多出來的收入將用於明年度的交通改善工作。

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