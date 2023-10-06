簡單生活節終於回來了！YOASOBI、徐佳瑩40組人馬飆唱 門票開賣
睽違3年，Simple Life 簡單生活節今年將於12月2日、3日在華山文創園區舉行，楊乃文、徐佳瑩、鄭宜農、詹雯婷、陳珊妮、亂彈阿翔、馬念先、黃玠、洪佩瑜、LÜCY 、芒果醬，以及日本樂團YOASOBI都將登台表演，限量早鳥票已經於2日完售，今（6）日中午12點開賣單日、雙日套票。
記者楊穎軒／綜合報導
Simple Life 簡單生活節其餘卡司還有wannasleep、Gummy B、草莓救星、SoulFa 靈魂沙發、布萊梅 Bremen Entertainment Inc、午夜午夜 、 庸俗救星 、 Robot Swing、李權哲 、LINION 、icyball 冰球樂團、Mong Tong 、Yufu、恐龍的皮 The Dinosaur’s Skin、鳳小岳、裝咖人、A_Root 同根生、烏流oo-Lâu、看日早晚、蓬萊仙山、生祥樂隊、春麵樂隊 、黃宇寒、Yappy、JADE、VH（Vast & Hazy）、老王樂隊、告五人、劉柏辛等40組精彩音樂演出。
此外，2019年成軍，由作曲家 Ayase、以及本業為創作歌手的ikura組成的YOASOBI是台灣日音迷們最期待的樂團之一，被譽為「最會創作爆紅歌曲的日本團體」，出道單曲〈夜に駆ける〉MV 大破億次點播，今年為動畫《我推的孩子》創作的片頭曲〈アイドル〉更直接衝上Billboard全球排行榜冠軍，也將首次來台演出。