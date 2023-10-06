陳雪生突喊「中國是我祖國不為過！」 邱太三：個人情感性用語
中國國家主席習近平提出「新四通」，國民黨立委陳雪生今（6）日在立院質詢時指出，金門馬祖老百姓都很歡迎，對於蓋金廈大橋樂觀其成。陳雪生甚至脫口說，自己在台灣沒半個親戚，「說中國是我的祖國也不為過，但我走遍全世界我最喜歡台灣」。對此，陸委會主委邱太三表示，陳雪生個性比較大剌剌、比較不修飾，是個人情感性的用語，沒有恰當或不恰當的問題。
記者呂炯昌／台北報導
行政院院長陳建仁今日赴立院繼續施政報告，並備詢。陳雪生上午質詢說，地方政府無從干預，但也說金門、馬祖老百姓很歡迎「新四通」（金廈大橋通橋、通水、通氣、通電），「他要蓋橋我們樂觀其成，我們又不用出錢」。陳雪生還說，說統戰說了幾十年，「我被統戰了嗎？王定宇委員在院長面前講說陳雪生不是中共同路人喔，他說我是中共」。
陳雪生接著又說，「我祖先都在那裡啊！我在台灣沒有半個親戚，說中國是我的祖國也不為過啊」、「但我喜歡台灣，我走遍全世界我最喜歡台灣，台灣真的豐衣足食、老百姓很自由，我非常喜歡住在這塊我生長的地方」。
邱太三在下午步入立法院議場時，被問到陳雪生說「中國是我祖國不為過」，邱太三表示，各位都知道陳雪生是比較大剌剌、比較不修飾，是比較情感性的用語。
媒體追問是否恰當？邱太三則說，這是委員個人情感性用語，應該沒有所謂恰當不恰當的問題，陳雪生自己也會注意到。
國防部長邱國正則表示，「我不知道他著眼在哪裡，每個人都有言論自由，我沒有認同不認同，每個人各自表達。」