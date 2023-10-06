金鐘58／陶晶瑩辣不過瑤瑤保守登紅毯 坐等曹佑寧星光主持當機
綜藝天后陶晶瑩，今年以台視《哈囉！毛小孩》睽違7年入圍金鐘獎，將和主持搭擋許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧一同走紅毯。她今（6）日出席酒商活動，表示沒特別為金鐘獎瘦身，體重要以鍾欣凌為目標。她服裝也不打算走大尺度，直言：「辣也辣不過瑤瑤，服裝辣就留給瑤瑤，偉晉、曹佑寧，許富凱不用帥，有師奶就夠。」曹佑寧接下今年金馬星光主持，陶晶瑩不禁使壞說，很想看他在星光大道上當機。
記者黃盈容／台北報導
陶晶瑩領軍的《哈囉！毛小孩》，入圍第58屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，對手則有吳宗憲、曾國城、楊貴媚、孫協志等人，她直喊：「我覺得他們都好強，如果評審想選實境，就選我們」，並謝謝評審，讓他們這個月過著飄起來的人生。後來，她不忘回馬槍表示，「我跟憲哥的差別是我有煞車啦！」
陶晶瑩透露，5人將一起走紅毯，笑說：「當然要一起走，沒走的人是大頭症！」聊到曹佑寧接下今年金馬獎星光大道主持，陶晶瑩坦言，在群組虧對方，「怎麼會接好可怕」，聽說曹佑寧是因女朋友王淨鼓勵才決定接下，還故意開玩笑，「運動員心理素質很強」！
主持三金次數高達16次的陶晶瑩，本來想傳授主持秘訣給曹佑寧，無奈對方太忙，「想說金鐘前re一下，他沒時間，我自己還問『不用來請教我一下』？他說在墾丁很忙」。陶晶瑩不禁使壞說，很想看曹佑寧在星光大道上當機。