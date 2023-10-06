國慶焰火在台中　商圈祭優惠「十」足好禮

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府經發局說，「綻放雙十 台中商圈好好購」即日起至10月10日，民眾於13個台中商圈消費即享店家折扣優惠，包含各式經典小吃、餐廳、太陽餅鋪、伴手禮、服飾店、精品店、溫泉飯店、藥局、百貨、腳踏車租借及眼鏡行等，共計176間優惠店家。
另參與商圈如一中商圈、繼光街商圈、逢甲商圈、大里中興商圈、天津路服飾商圈、大隆路商圈、東勢區形象商圈、太平樹孝商圈、豐原廟東復興商圈、自由路商圈、大雅學府商圈、和平谷關形象商圈及昌平皮鞋商圈等共13處，誠意滿滿。
經發局表示，此次優惠活動不只享商圈優惠，更有禮券好禮等您抽！只要於活動期間到臉書活動貼文按讚、留言「綻放雙十 台中商圈好好購 我想去ＯＯ商圈」並標記兩位好友，最後分享貼文就有機會抽中超商佰元禮券，共抽出50份，雙重好禮就到台中商圈。
經發局說明，今年國慶焰火秀將在國慶日當天晚上八點於中央公園施放，預計施放時間長達36分鐘；9日的暖場表演也將有無人機展演、藝文演出、爵士樂團、藝文團隊表演等，內容精彩豐富。除國慶日的焰火秀，市府也特別推出「台中雙十國慶週」五大系列活動，從中秋連假的「台中國際踩舞嘉年華」開始，接續10/7-10/8的「搖滾台中ROCK IN TAICHUNG」、10/9-10/10的「112國慶焰火在台中」、10/13-10/22於市民廣場開演的「台中爵士音樂節」，一直到10/26「台中購物節」壓軸活動，及同月下旬將再次推出第三波「物調券」，慶典經濟一路high翻到年底。