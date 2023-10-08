獨／街舞世界冠軍來台挺《未來少女》紫月光！Hina爸為女圓夢落淚

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年僅18歲的Hina為圓偶像夢來台，在語言不通的前提下，必須從頭開始適應異鄉生活，唐澤剛史並不擔心，因為平時就訓練孩子洗衣服、打掃等家務習慣，Hina從小個性獨立，一個人生活不成問題，她從7月來台後，跟家裡僅打過視訊電話2次，偶爾傳訊息聯絡，即使訓練生活辛苦，也從未和家人撒嬌訴苦，反倒是爸爸忍不住感動掉淚。
「我哭過了，但不是和女兒分開，感到悲傷而哭泣，而是養育她18年成人後，看到她很努力實現夢想，我感動地哭了」，唐澤剛史說，不管是台灣或日本，要成為一個偶像都很不容易，每個人都要付出全力，朝著未來前進，像自己成為世界冠軍，練習過程固然辛苦，但並非像奧運冠軍埋頭苦練就行，街舞重要的還是要開心地跳舞，像Hina練舞至今很少抱怨、煩惱，不會給自己設限，而是專心朝著成為一個理想舞者的目標前進。
唐澤剛史現身《未來少女》錄影現場，全家人都是舞魂上身，蓄著滿滿熱量，熱烈回應著每一團精彩表現，Hina的弟弟、妹妹還會跟著起舞，讓現場觀眾直呼超級可愛，來台這一個禮拜間，他從專注於紫月光和女兒的舞台表演，直到在後台看著所有女孩們辛苦彩排，漸漸地被她們的熱力感染，表態會為《未來少女》所有成員繼續應援。
從小看著女兒跳舞，一路看著她走上眾所矚目的舞台，唐澤剛史心情興奮，父女合體大跳Breaking地板動作，十足默契讓觀眾不斷拍手叫好，他說，Hina在表演前全團高喊「紫月光」口號，這個動作像極了她喜歡的漫畫裡，女英雄們變身的樣子，感覺女兒真的實現了夢想！要他喊話鼓勵女兒，唐澤剛史說，今後不管Hina在台灣發展得如何，作為父親永遠會做她最堅強的後盾，一直為她加油。說完這句話後，外表酷酷的世界冠軍，終於忍不住笑了。
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