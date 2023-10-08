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獨／街舞世界冠軍來台挺《未來少女》紫月光！Hina爸為女圓夢落淚

▲爸爸唐澤剛史（左）來台力挺《未來少女》紫月光成員Hina（右），希望女兒能完成自己的夢想 。（圖／ACEM提供）
▲爸爸唐澤剛史（左）來台力挺《未來少女》紫月光成員Hina（右），希望女兒能完成自己的夢想 。（圖／ACEM提供）

記者江芷稜／專訪

天下父母心！為人父母者無不希望望子成龍、望女成鳳，超夯女團選秀節目《未來少女》最終公演即將登場，為了這場盛會，許多女孩拚盡全力，他們的父母也遠道來台共襄盛舉，紫月光日本籍成員Hina的爸爸唐澤剛史，擁有兩屆世界街舞大賽冠軍的頭銜，他在最後公演錄影前帶領全家來台力挺女兒，接受《NOWnews今日新聞》專訪透露曾為Hina勇敢追夢掉淚，但這不是感傷的淚水，而是開心女兒實現夢想、展翅高飛的淚水。

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▲唐澤剛史（中）特地飛來台灣，力挺《未來少女》紫月光 。（圖／ACEM提供）
▲唐澤剛史（中）特地飛來台灣，力挺《未來少女》紫月光 。（圖／ACEM提供）
Hina受到爸爸影響，從3歲就開始練舞，耳濡目染中愛上跳舞，爸爸唐澤剛史起初沒有刻意將女兒打造成舞蹈高手，反而是她看了日本少女動漫，看到女英雄們擁有唱歌、跳舞的能力，內心湧現成為偶像的夢想，儘管女孩先天條件影響，要像男孩練街舞地板動作較困難，他也沒有阻止過Hina追夢，全家人都在背後默默支持。

▲世界街舞冠軍唐澤剛史透露，女兒Hina來台從未訴苦，反倒是自己忍不住哭了 。（圖／ACEM提供）
▲世界街舞冠軍唐澤剛史透露，女兒Hina來台從未訴苦，反倒是自己忍不住哭了 。（圖／ACEM提供）
年僅18歲的Hina為圓偶像夢來台，在語言不通的前提下，必須從頭開始適應異鄉生活，唐澤剛史並不擔心，因為平時就訓練孩子洗衣服、打掃等家務習慣，Hina從小個性獨立，一個人生活不成問題，她從7月來台後，跟家裡僅打過視訊電話2次，偶爾傳訊息聯絡，即使訓練生活辛苦，也從未和家人撒嬌訴苦，反倒是爸爸忍不住感動掉淚。

▲街舞冠軍唐澤剛史來台力挺紫月光，稱讚《未來少女》所有成員都很認真。（圖／ACEM提供）
▲街舞冠軍唐澤剛史（左）來台力挺紫月光，稱讚《未來少女》所有成員都很認真。（圖／ACEM提供）
「我哭過了，但不是和女兒分開，感到悲傷而哭泣，而是養育她18年成人後，看到她很努力實現夢想，我感動地哭了」，唐澤剛史說，不管是台灣或日本，要成為一個偶像都很不容易，每個人都要付出全力，朝著未來前進，像自己成為世界冠軍，練習過程固然辛苦，但並非像奧運冠軍埋頭苦練就行，街舞重要的還是要開心地跳舞，像Hina練舞至今很少抱怨、煩惱，不會給自己設限，而是專心朝著成為一個理想舞者的目標前進。

▲世界街舞冠軍唐澤剛史（中）合體《未來少女》紫月光帶來精彩表演 。（圖／ACEM提供）
▲世界街舞冠軍唐澤剛史（中）合體《未來少女》紫月光帶來精彩表演 。（圖／ACEM提供）
唐澤剛史現身《未來少女》錄影現場，全家人都是舞魂上身，蓄著滿滿熱量，熱烈回應著每一團精彩表現，Hina的弟弟、妹妹還會跟著起舞，讓現場觀眾直呼超級可愛，來台這一個禮拜間，他從專注於紫月光和女兒的舞台表演，直到在後台看著所有女孩們辛苦彩排，漸漸地被她們的熱力感染，表態會為《未來少女》所有成員繼續應援。

▲街舞冠軍唐澤剛史（左）一家人來台，在《未來少女》最終場為少女打氣 。（圖／ACEM提供）
▲街舞冠軍唐澤剛史（左）一家人來台，在《未來少女》最終場為少女打氣 。（圖／ACEM提供）
從小看著女兒跳舞，一路看著她走上眾所矚目的舞台，唐澤剛史心情興奮，父女合體大跳Breaking地板動作，十足默契讓觀眾不斷拍手叫好，他說，Hina在表演前全團高喊「紫月光」口號，這個動作像極了她喜歡的漫畫裡，女英雄們變身的樣子，感覺女兒真的實現了夢想！要他喊話鼓勵女兒，唐澤剛史說，今後不管Hina在台灣發展得如何，作為父親永遠會做她最堅強的後盾，一直為她加油。說完這句話後，外表酷酷的世界冠軍，終於忍不住笑了。

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