巷仔內／越南旅遊業「決戰時刻」已至！盤點觀光業的憂與喜

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董事長張志嘉表示，現在越南非常適合台灣人前來，除了申請簽證更容易之外，由於中國客沒有回流、俄羅斯陷入烏俄戰爭問題，目前越南的五星級飯店和餐廳都大降價，今年來越南可以感受經濟又實惠的渡假之旅，台灣的鄰國韓國今年便已有大量遊客前往越南朝聖。
記者訪問當地越南旅行社越籍執行長時，對方也表示今年韓國團非常多，超越往年的密集程度，可說是應接不暇。他也透露過去中國客人偏多，因此越南當地的越籍地陪大多都會中文，但隨著中國客減少，如今街上說韓語的小販也越來越多。他也強調台灣人來越南完全不需擔心，當地的地陪、商店攤販或飯店大多都有會中文或英文的職員，可以幫助台灣遊客解決任何的疑難雜症。
而記者實際訪問的另一名被封為「越南旅遊達人」的資深旅遊社執行長，他往來台灣和越南長達40年，除大力稱讚越南的風景優美、建設越來越便利和玩法多元，他也提及越南旅遊的弱勢，在於客源尚未穩定，有時偏遠城市的航班會取消；第二個缺點則是渡假城市的旅遊政策利用接待中國客團體踩點的觀光手法，品質上會有疑慮，他認為渡假城市應效仿歐美或俄羅斯旅客的「慢活」，讓旅客花7天至14天以上感受當地的風情和陽光沙灘。
另外，「越南旅遊達人」也指出縱使越南觀光業發達，它仍是個開發中國家，旅人出門在外仍須注意安全，雖然近幾年自由行崛起，但跟團畢竟是比較安全、簡便和不容易出意外的方式，煩惱都可以交給專業的地陪處理。
過去越南旅遊的超大缺陷是簽證手續繁複且金額浮動，要找旅行社代辦，收費約3500至5000元，讓部分旅客轉向泰國、馬來西亞。為了刺激觀光業復甦，越南政府在8月15日開放電子簽證，不但手續容易，費用只需25美元（約等同於新台幣775元），若找旅行社代辦簽證的費用也下調，讓旅客無論是跟團或自由行，都能更容易地前往越南。
值得注意的是，疫情後越來越多的韓國遊客選擇了前往越南旅遊，不是他們在疫情爆發前最喜歡的目的地泰國。根據越南政府統計局，今年前5個月，韓國是越南最大的遊客來源國，入境旅客量超過130萬人次，佔國際遊客總人數（460萬人次）的30%。由於疫情後中國人減少出遊，而俄羅斯人深陷烏俄戰爭問題，更讓越南成為「韓國人的天下」，越南積極向韓國、歐美和其他國家推廣觀光，也是政府尋求解套所做對的方向。
以觀光業發展程度來說，越南確實超前台灣很多年，過去很適合團體客或背包客前往，現在更發展成高級度假村和五星級酒店的群聚地，大型購物商場如樂天百貨到各個城市進駐，即便是超級偏遠的島嶼上都有星巴克、樂天集團旗下的速食店建立據點，站在旅客立場的「所思所想」，都讓國際旅客感受到賓至如歸。另外，越南在2017年被聯合國世界觀光組織（United Nations World Tourism Organization）列入全球十大成長最迅速的旅遊地點之一，和冰島和蒙古等國際熱門地區並列，未來發展潛力和市場性不容小覷。