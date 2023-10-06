▲每22分鐘有1人因心臟病亡　世界心臟日「用心、懂心」怎麼做？掌握2重點

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每年1800萬人死於心血管疾病 「這些」都是危險因子根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年約有1,800萬人死於心血管疾病。而衛福部111年國人死因統計也指出，國內共計2.3萬人死於心臟疾病，平均約每22分鐘就有1人因心臟疾病而逝世。
國健署慢性病防治組科長鍾遠芳表示，民眾會受到社會決定因子及趨向力（如：教育、所得／收入等）影響，而有行為危險因子（如：吸菸、有害飲酒、活動不足、不健康飲食）進而產生高血壓、高血糖、高血脂、肥胖等代謝／生理危險因子，這些都是心血管疾病的危險因子。
高血壓、高血糖、高血脂的三高患者，未來得到心臟疾病的風險比一般人高，而國健署也針對三高個案調查追蹤發現，代謝症候群個案若有高血壓、高血糖、高血脂者，後續罹患心血管疾病的病程時間分別為4.1年、3.9年、4.5年。
善用風險評估平台、遵循8原則 才能用心、懂心不過，根據2017－2020年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，僅有約23%的民眾知道自己的血脂異常，約有67%的民眾知道自己有高血糖或高血壓問題。吳昭軍署長呼籲，民眾應多運用成人健檢、勞工健檢、老人健檢等多元管道，進行健康檢查，如果報告出現紅字異常時，應儘速回診確認、追蹤與治療。
此外，國健署也有「慢性疾病風險評估」平台，只要將健檢數據輸入系統中，就可預測未來10年內罹患冠心病、糖尿病、高血壓、腦中風、心血管不良事件等5種主要慢性疾病的風險。
除了健檢、風險評估外，日常生活習慣也要改善才能維持良好的心臟健康。國健署、馬偕醫院葉宏一醫師指出，應做好以下8點，維持心血管健康，：
- 吃得營養：以低糖、低油、低鹽、高纖（三低一高），及原型食物為主，並減少攝取含糖飲料。
- 動得更勤：減少久坐並每週進行中等強度運動150分鐘。
- 積極戒菸：戒菸可以降低心肌梗塞的發生機率。
- 睡眠充足：每晚睡眠時間要有7至9小時。
- 管理體重：理想BMI範圍值為18.5至24，男性腰圍≦90公分、女性腰圍≦80公分。
- 控制血壓：牢記「722」口訣，連續7天量測、早晚各量一回（共2回）、每回量「2」次取平均值，血壓值＜140／90 mmHg。
- 控制血糖：定期監測血糖值，空腹血糖標準值為＜126 mg／dL。
- 控制血脂：定期監測血脂值，總膽固醇＜200 mg／dl、三酸甘油脂＜150 mg／dl、低密度脂蛋白膽固醇＜130 mg／dl。
- 用心：就是遵循心血管健康8項原則，從改善危險因子做起
- 懂心：善用慢性疾病風險評估平台，了解風險、強化管理
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59452
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