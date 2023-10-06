搖滾台中及國慶焰火　中捷加密班距疏運

我是廣告 請繼續往下閱讀
中捷公司指出，「2023搖滾台中」7、8兩日於文心森林公園舉辦，因緊鄰捷運文心森林公園站，捷運綠線調整原本假日尖峰8分鐘班距的時段，由原先11時至19時延長至20時，20時至22時30分更加密班距至6.5分鐘，每日加開20班次列車，並視疏運狀況需求延長尖峰時段或機動派發加班車加入疏運。「搖滾台中」是搖滾樂迷的年度盛事，活動期間周邊停車不易，建議民眾將車輛停放於捷運沿線停車場，再轉乘捷運前往活動會場，以節省找尋停車位的時間。
中捷公司也表示，緊接著「112年國慶焰火在臺中」10月9日、10日將在中央公園璀璨登場，由於會場周邊進行交通管制，搭乘捷運前往觀賞焰火最方便，民眾可搭捷運至市政府站、松竹站，再轉乘接駁車到會場；或是搭到文華高中站或文心櫻花站，出站後依引導指標步行前往會場。
中捷公司說，為加強疏運旅客，除假日尖峰8分鐘班距時段由原先11時至19時延長至20時，20時至23時更加密班距至6分鐘，並視疏運狀況需求延長尖峰時段或機動派發加班車加入疏運。中捷公司呼籲，因參加活動人潮眾多，散場期間車潮湧現，道路易壅塞，請多加利用捷運轉乘接駁車或步行前往活動會場。也請旅客配合車站人員引導，快樂出門、平安回家。