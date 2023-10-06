駁國防部替馬文君背書 邱國正：沒有刻意要幫誰、不介入外界紛擾
國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」（舷號711）上（9）月28日舉行命名暨下水典禮。不過，潛艦國造召集人、國安會諮詢委員黃曙光爆料，「有家國內軍火商因為沒有標到，就把資料丟給中共大使館」，並影射有立委「一直在搞」。國民黨立委馬文君昨日表示，國防部常次房茂宏中將說相關音檔沒什麼特別機敏資料洩露，不至影響潛艦建造。對此，國防部長邱國正今（6）日表示，國防部沒有刻意要幫誰，一切交給檢調，國防部絕對配合，現在外面紛紛擾擾，他不會再介入。
記者呂炯昌／台北報導
邱國正上午在立院答覆馬文君質詢時，說海軍曾娉用郭璽擔任一年顧問，但是郭璽後來有些事情做太過分，就被「停掉」。邱國正下午受訪表示，詢問郭璽是做哪種過分的事情？邱國正笑回，「我這樣講的？」海軍有聘郭璽當顧問，這是的確的，後來他做了一些「讓人有意見的事」，「我用過分，那很抱歉，我不知道有沒有過分」，但這問題進入司法，他不便評論。
媒體問房茂宏說相關音檔沒什麼特別機敏資料洩露，是國防部要幫忙馬文君背書嗎？邱國正表示，沒有講要幫忙背書，國防部沒有刻意要幫誰，沒有這意味，一切交給檢調，檢調要國防部提供什麼資料，絕對配合，有一分證據講一分話，國防部不會審判，不會去做評論，「現在外面紛紛擾擾，我不會再介入，介入以後又造成別人的議題，沒有意義。」
媒體追問，馬文君質疑潛艦國造專案小組召集人黃曙光講有人外洩資料給中共大使館？有這件事嗎？邱國正表示，「我不知道，黃曙光沒跟我提過這件事，我們以前同事一場」，談公務，不會去批評哪個人，而是談解決公務上的困難。至於這算不算黃曙光知情不報？邱國正說，「不會吧，我不知道啊」，現在由檢調去做界定。