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專訪／原是租屋族！茶籽堂趙文豪去年才買房　建議年輕人不用急　

▲創立茶籽堂快20年，創辦人趙文豪一直都是租屋族，直到去年40歲才買房，他也建議年輕人買不起房不用勉強，可以先租房子住。（圖／記者葉政勳攝）
▲創立茶籽堂快20年，創辦人趙文豪一直都是租屋族，直到去年40歲才買房，他也建議年輕人買不起房不用勉強，可以先租房子住。（圖／記者葉政勳攝）

記者顏真真／專訪

21歲大學被退學，因緣際會之下與父母共同創立「茶籽堂」，並成功翻轉品牌價值，讓茶籽堂從傳產清潔用品，成為家喻戶曉的台灣本土文創品牌。只不過，創業至今快滿20年，1982年次的創辦人趙文豪，直到去年才買了人生第一間房子，以前都是租屋。對於現在年輕人常喊買不起房子，他也覺得這年代買房子真的太難了，租屋可能是更好的選擇，建議年輕世代，可以等到自己賺錢有能力再買，總比繳不出房貸，最後得把房子賣了還更慘，生活不一定要讓自己過那麼痛苦。

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對於現任年輕人來說，常嘆工作難找，物價飆漲，薪水不漲，房價更高不可攀，在低薪之下，年輕人根本買不起房子。其實，21歲就與父母創業的茶籽堂創辦人趙文豪也透露，自己也是在去年40歲時才買房。「這年代買房真的太難了，我反而覺得租房可能是更好選擇，等到哪一天你有錢買房，再去買也許壓力就不會那麼大。」趙文豪可能跟很多人的看法不同，他覺得生活不一定要讓自己過那麼痛苦，也要體諒一下年輕世代。

趙文豪認為，以前可能還有希望買房，現在年輕世代覺得買房根本不可能，還硬要去存錢買房子，等於陷入困境中，搞不好繳不出房貸，最後得把房子賣掉，這不是更慘。他自己就是在去年才買房，以前都是租房，他本來也覺得幹嘛買房子，雖然租房也不便宜，但年輕人買房更不容易，就他來講，他鼓勵年輕世代可以先租房子，等在社會工作多年，有錢有能力再買。

他也不認為年輕人一定要留在都市發展，畢竟都會區租房也貴，加上現在外縣市也在進行地方人生，大家對家鄉有更多認同感，越來越多生活產業發展及科技業也擴展到全台，只是有新竹才有科學園區，因此，不是什麼都要留在都市發展。

▲茶籽堂創辦人趙文豪。（圖／記者葉政勳攝）
▲茶籽堂創辦人趙文豪。（圖／記者葉政勳攝）
此外，趙文豪認為，在追求品牌化的現代，已不是拚價格，更重要的是拚價值，而拚價值的勝出關鍵，人才很重要，不像以前製造業靠機器去維持，品牌價值是靠人才去維持，因此，他認為，薪資結構會開始改變，未來3至5年對薪資是可以期待的，尤其現在又是缺工的時代，屬於勞方市場，台灣薪資會慢慢往上拉。

不過，當大家看到他創業有成的一面，其實，工作非常繁忙，也沒什麼時間運動，趙文豪更坦言，1天24小時也常處於焦慮狀態，因此，他會跟太太一起做瑜珈，透過瑜珈可以讓生活回到較平衡狀態，因此，他每天盡量會撥出30至40分鐘做基礎瑜珈，也是與自己相處的時間，透過呼吸調整，可以感受自己活在當下，這對他來說很重要。

他更透露，曾最高紀錄曾連續96天每天都做瑜珈，確實也讓他度過很多困難時期，有活在當下的感覺，更是自我充電、也是學習接納自己的過程，尤其當遇到困難時，常會先否定自己，覺得自己哪裡不夠好，其實並不是那樣，只是人事地物時候未到。當然，他說來到茶籽堂契作及地方創生之地宜蘭南澳朝陽社區，也是一種紓壓，他早已把戶口遷到這，除覺得應該跟社區站在一起，也有從外縣市返鄉的感覺。


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