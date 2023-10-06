慶雙十！國民黨辦台灣更好升旗活動　馬英九、蔣萬安助陣侯友宜

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除升旗典禮外，國民黨立委參選人也推出「女力愛國旗」活動，李明璇推出「國慶為電影企劃：記錄國民與國旗的浪漫感動時刻」，她表示，製作這支國旗歌影片是為了喚起全台灣人民對中華民國國旗的重視、愛國心，以及對中華民國國旗的尊敬。
李明璇指出，影片中特別提及，在創造光榮的時刻，一起團結為勝利喝彩，走過112個年頭，讓這一面國旗與我們創造更多的感動與榮耀。影片中有老有少，大家人手一旗，呈現大家在成長的過程中，各個場合中，大家都揮舞國旗的時刻。希望表達中華民國的國旗是屬於國家的、屬於每一個人民的，並不是屬於任何政黨的專利，她強調，這支國旗影片不是中國國民黨的宣傳片，也不是李明璇的競選影片，是呈現每一個國民跟國旗的浪漫感動的時刻。
此外，林家興表示，台北市立委參選人徐巧芯也號召「10月10日10萬國旗，100萬的愛國計畫！國慶大家站出來」活動，自費發送十萬支中華民國國旗，讓大家感受雙十國慶的佳節歡慶氣氛，也感受國民黨青年世代熱愛國家、國旗的心情。
廖偉翔強調，目前的執政的民進黨，不僅台獨黨綱到現在未廢除，還要用偷雞摸狗的手法，把中華民國國慶日的英文寫成是 Taiwan National Day，偷渡台獨概念。他請問蔡英文總統與台獨金孫賴清德副總統，你們是中華民國的總統跟副總統，若要台獨就大大方方的說，不要寄生在中華民國底下。若賴清德做不到台獨，請廢除台獨黨綱，不要用一些偷雞摸狗的小動作。請好好的回到中華民國的懷抱，跟我們一起熱愛我們的國家「中華民國」！
林家興最後指出，這幾年在民進黨執政之下，中華民國的國號，不管在護照、政府的很多標章或在國家形象上，甚至雙十國慶的英文標誌，都被偷渡台獨，消滅國家意識，這是非常的不可取的，也造成台灣社會內部的紛擾與分裂。因此，國民黨重新提倡熱愛中華民國的愛國心與愛國意識，這不只是符合《中華民國憲法》，也符合一貫的歷史傳統，更重要的是在21世紀的今天，這是真正能讓台灣內部團結、對外登上世界舞台的象徵與符號。
林家興強調，能凝聚人心的力量就是中華民國The Republic of China，這樣的意象在雙十國慶的時刻，非常值得來加大提倡。他也呼籲當前執政的民進黨，「我們只有一個顏色，就是國旗的青天白日滿地紅」，請民進黨一起加入愛國旗，愛中華民國的行列。