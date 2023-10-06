再新增2例本土登革熱 新北副市長視察八里筍園緊盯防制作為
新北市政府衛生局今（6）日再宣布新增2例本土登革熱病例，為板橋區30歲女及中和區39歲男，2案於潛伏期間都有台南旅遊史，經就醫通報送驗後確診，目前皆已康復。新北市副市長朱惕之下午也特別率區公所、衛生局所、環保局及清潔隊等跨局處前往日前出現農民感染登革熱的八里長道坑筍園，視察緊盯防治情形。
記者吳嘉億／新北報導
朱惕之表示，八里長道坑位於觀音山下，多樹林、菜園或竹林，加上颱風過境帶來雨水，更有利於病媒蚊孳生，為有效滅絕登革熱，市府已連續三次至長道坑筍園區域進行消毒，甚至擴大半徑300公尺範圍進行消毒；呼籲市民這段時間避免再進入長道坑筍園，也要針對周邊環境做好巡、倒、清、刷等工作，澈底阻絕病媒蚊孳生源。
新北市政府衛生局說明，八里區自出現筍園農民感染登革熱後，即透過跨局處合作積極進行各項防治作為，針對該區域風險筍園進行化學噴消，且要求筍農進行孳生源清除與容器減量，並持續對於風險筍園周邊進行擴大疫調與健康監測；另同時也在八里區高風險區域插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施。
新北市政府衛生局提醒，明天起將進入四天國慶連假，呼籲民眾外出旅遊要做好防護措施，穿著淺色薄長袖、長褲，並搭配使用抹衛福部許可之防蚊液等自我防護措施，保障健康。