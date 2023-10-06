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文學星浪漫奇幻新作《放過我吧，公爵大人》　西方羅曼史妳跑我追

▲浪漫奇幻小說熱搜，湯元元在文學星推出《放過我吧，公爵大人！》。（圖／文學星提供）
▲浪漫奇幻小說熱搜，湯元元在文學星推出《放過我吧，公爵大人！》。（圖／文學星提供）

記者黃韻文／綜合報導

近年來由韓國開始流行的로판（浪漫奇幻），在小說及漫畫平台有著海量作品，甚至設立專區收納，成為現下最潮流的創作題材。橘子集團旗下文學星鎖定此類型，邀請作家湯元元推出《放過我吧，公爵大人！》，以中世紀為背景，加入穿越、戀愛等元素，打造出浪漫又華麗的西方宮廷劇。

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故事內容描述原本是生活在21世紀的普通少女宋儷昀，某一天醒來發現自己變成公主「奧黛莉亞」，且公主還死過一次，所以她除了穿越，也是重生！她也發現公主可能是被不愛她的丈夫塞德里克所殺，所以這次變成奧黛莉亞的宋儷昀，決定逃離這個男人，但卻發現塞德里克不想放她走。妳跑我追的浪漫奇幻故事，《放過我吧，公爵大人！》每週四上午11點準時於 beanfun! 文學星更新。

▲帥氣貴族與華麗宮廷，是浪漫奇幻小說不可或缺的元素。（圖／文學星提供）
▲帥氣貴族與華麗宮廷，是浪漫奇幻小說不可或缺的元素。（圖／文學星提供）
로판（浪漫奇幻）類型來自韓國，是Romance羅曼史加上Fantasy奇幻的簡稱，基本設定包含中世紀、西方、奇幻、戀愛等元素。在《放過我吧，公爵大人！》的取材過程中，湯元元對中世紀時代產生濃厚興趣，特別進修法國近代史，希望細膩的描繪出時代間的價值觀衝突。

在中世紀時代，宗教凌駕於政治之上，從民眾到貴族都需服膺於宗教，這部分就讓從現代轉生而來的女主角花許多時間適應。再者，這個時代對於女性議題、社會階級、兩性關係等，也與現代有很大的差異。

▲帥氣貴族與華麗宮廷，是浪漫奇幻小說不可或缺的元素。（圖／文學星提供）
▲帥氣貴族與華麗宮廷，是浪漫奇幻小說不可或缺的元素。（圖／文學星提供）
湯元元表示，不同的生活環境、身分地位，會誕生每個帶有南轅北轍價值觀的個體。遑論女主角穿越到過去，更會因為價值觀的衝突，引發許多紛爭。她也希望藉由故事的進行，讓讀者們細細品嘗故事當中的這個部分。

湯元元從韓國浪漫奇幻作品獲得啟發，加入穿越、重生的元素，創作小說《放過我吧，公爵大人！》。讓現代少女的靈魂回到過去，與帥氣的公爵大人展開一場「虐妻一時爽，追妻火葬場」的愛情故事。

beanfun!文學星擁有多元戀愛小說題材，目前提供原創作品全本閱讀。像是帶有懸疑推理的《查無此人，請勿再寄》，愛的奇幻作品《怪物結案報告》，以及微苦玻璃渣的戀愛故事《我在便利商店撿到一隻男神》等。

▲文學星推多元類型戀愛小說。（圖／文學星提供）
▲文學星推多元類型戀愛小說。（圖／文學星提供）

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