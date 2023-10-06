文學星浪漫奇幻新作《放過我吧，公爵大人》　西方羅曼史妳跑我追

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로판（浪漫奇幻）類型來自韓國，是Romance羅曼史加上Fantasy奇幻的簡稱，基本設定包含中世紀、西方、奇幻、戀愛等元素。在《放過我吧，公爵大人！》的取材過程中，湯元元對中世紀時代產生濃厚興趣，特別進修法國近代史，希望細膩的描繪出時代間的價值觀衝突。
在中世紀時代，宗教凌駕於政治之上，從民眾到貴族都需服膺於宗教，這部分就讓從現代轉生而來的女主角花許多時間適應。再者，這個時代對於女性議題、社會階級、兩性關係等，也與現代有很大的差異。
湯元元表示，不同的生活環境、身分地位，會誕生每個帶有南轅北轍價值觀的個體。遑論女主角穿越到過去，更會因為價值觀的衝突，引發許多紛爭。她也希望藉由故事的進行，讓讀者們細細品嘗故事當中的這個部分。
湯元元從韓國浪漫奇幻作品獲得啟發，加入穿越、重生的元素，創作小說《放過我吧，公爵大人！》。讓現代少女的靈魂回到過去，與帥氣的公爵大人展開一場「虐妻一時爽，追妻火葬場」的愛情故事。
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