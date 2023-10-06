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國慶連假前國道開塞！國3紫爆　高公局曝連假首日好走路段、時段

▲國慶連假前國道湧現車潮，國3霧峰系統－霧峰北向路段紫爆，高公局曝明（7）日連假首日好走路段與時段。（圖／記者李琦瑋攝）
▲國慶連假前國道湧現車潮，國3霧峰系統－霧峰北向路段紫爆，高公局曝明（7）日連假首日好走路段與時段。（圖／記者李琦瑋攝）

記者李琦瑋／台北報導

國慶4天連假明（7）日開始，今天傍晚就陸續出現返鄉、出遊潮，國道湧入車潮，國3霧峰系統－霧峰北向路段及環東－南港南向路段紫爆，車速每小時低於20公里，國1、國10等多路段也出現紅爆。交通部高公局預估明天連假首日有11大地雷路段，建議西部國道南向用路人，在早上6點前或中午12點後出發，國道5號南向用路人，在早上5點前或17點後出發，以避開尖峰壅塞時段。

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國3霧峰系統－霧峰北向路段目前時速僅18公里、環東－南港南向路段僅5公里、國10左營端－鼎金系統東向路段僅16公里，其餘國1、國10等多路段也出現紅爆，時速低於40公里。

高公局預報員張耿宗表示，截至今天15點，國道全線交通量為53.9百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里；國1南向高公局路段在15點發生事故回堵、國3北向樹林路段在15點車多壅塞；國5雙向路況正常，16點南向雪隧通過量為1萬7607輛次，較108年國慶連假同期略減2%。

張耿宗預報明天、連假首日國道壅塞時段與路段，北區部分，國5南向南港系統至頭城路段從早上5點就出現大量車流，直到16點才疏解；國1北向圓山至大華系統路段從早上9點塞至13點；國1南向楊梅至新竹，從早上6點壅塞至15點；國3南向土城至關西則從6點塞至14點。

中區部分，國1南向彰化系統至埔鹽系統，從8點出現大批車流，約14、15點緩解；國3南向快官至霧峰系統從9點塞到12點；國3草屯至名間路段9點至11點之間車多壅塞。

南區部分，主要壅塞點在國10東向鼎金系統至燕巢系統，9點到12點車多壅塞；國1南向大灣至路竹16點到17點車多；國1北向鼎金系統至高科路段，9點多、11點多有短暫車多情形；國1北向大灣至台南系統路段則是從10點塞至11點多。

張耿宗建議明天好走路段與時間，南向尖峰時刻，西部國道用路人應在早上6點前或中午12點後出發，國道5號用路人，在早上5點前或17點後出發；北向尖峰時刻，建議西部國道用路人從南部出發的話要在早上9點前，中部出發要在12點前出發；國道5號用路人建議早上9點前出發，以避開尖峰壅塞時段。

張耿宗表示，國1、國3可改走台61線；南投往返台中地區改走台63線；霧峰往返台中以北改走台74線或國道4號；宜蘭往台北地區可改走台9線。

▲雙十連假國道疏運措施一覽表。（圖／高公局提供）
▲雙十連假國道疏運措施一覽表。（圖／高公局提供）
另外，高公局也針對明天連假首日祭出多項交通疏導措施，包括5至12點，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12點，封閉國5石碇、坪林南向入口。6至12點，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道實施高乘載管制。

10月7日至10日期間採單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、每天0至5點國道全線暫停收費。另外還有開放路肩、替代道路等措施。

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