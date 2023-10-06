看門道／高雄立委綠拚八仙過海有危機　「小郭董」選舉模式引關注

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不過受大環境影響，這次要挑戰「八仙過海」實屬不易，黨內觀察，現任立委李昆澤、許智傑及李柏毅分別對上藍議員黃柏霖、鍾易仲及李眉蓁，對手擔任多屆議員，實力不容小覷，也不容易拉開。
高雄市第三選舉區（楠梓區、左營區）被視為全高雄最藍的選區，劉世芳不爭取連任後，改由李柏毅接捧，這次對上選市長失利的李眉蓁，陷入苦戰，連民進黨主席賴清德也高度關注該區；黃柏霖在三民區地方基礎強，選民更是不分藍綠，李昆澤優勢在於組織戰，近年來積極改善火車站商圈，讓地方里長相當有感。
高雄第六選區部份，趙天麟除面臨藍議員陳美雅挑戰，「獨派」民視前董事長郭倍宏也加入戰局，並邀請曾捲入賄選爭議的前市議員陳乃靜操盤，身為營造公司老闆的郭倍宏，傳出在地方撒資源，包含在每區設立服務處、應徵百名助理，在重要路口上掛上看板，最大的看板甚至高達「三層樓」，其競選方式也被地方評為「小郭董」。
知情人士認為，郭倍宏雖是喜樂島聯盟主席，但與一邊一國行動黨在理念上有歧異，部分獨派對郭的行動也不甚支持，因此不一定接收獨派票源；面對三角督情勢，趙天麟團隊則是戒慎恐懼、不會跟著對手起舞，並祭出「冷漠郭倍宏、觀察陳美雅、全力支持賴清德」策略。
許智傑的對手鍾易仲為正統客家人，父親是前立委鍾紹和，鳳山區是全高雄最多客家人的地方，且客家人相當團結，因此客家票可能會被吸走，此外，鍾易仲積極經營宮廟，並贊助物資，也會達到一定吸票效果，不過，該區民眾黨是否推人選，將左右選情。
面對對手來勢洶洶，許智傑積極赴宮廟拜訪，未來會與賴清德合體拜訪宮廟，同時，邀請議員黃捷共同輔選，增加青年選票，至於客家票的部分，將規劃客家名人主持後援會，以鞏固票源，而過去常舉辦的親子活動、紙風車表演也會延續，吸引非傳統選票、開拓選民。
地方人士觀察，李眉蓁與鍾易仲共組KK連線，但其他立委參選人都未加入，且過去還爆發與總統擬參選人郭台銘合掛看板爭議，其中是否有所心結？包含未來聯合競選是否順利、是否與侯友宜同台等，都是觀察指標之一。
對於外傳郭倍宏撒資源一事，民進黨高層坦言「有聽說」，強調會審慎面對；該人士表示，這次多名爭取連任的立委碰上現任國民黨議員，在民調上也確實不容易拉開，但民進黨有責任，讓8席全數過關。