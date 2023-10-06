巷仔內／14歲少年竟輕易擁槍！曼谷槍擊案凸顯泰國槍枝氾濫

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這起槍擊案造成一位中國女遊客，一位緬甸女移工死亡，受傷的5人中有3位是泰國人，另兩位則分別是中國人和寮國人。泰國警方在案發後，於百貨公司內迅速逮捕了14歲槍手。
初步調查結果顯示，這位14歲少年先是在網路上買了9毫米的子彈，接著又花了1萬6000泰銖、約新台幣1萬3900元，購入只能發射空包彈（blank rounds）的槍枝，最後再自行透過網路上的教學，將槍改裝成能夠發射實彈。3位涉嫌將槍枝與子彈賣給少年的嫌犯，現今都已遭到泰國警方逮捕，進一步調查釐清案情。
泰國對於持槍人的身份有嚴格的規範，購槍申請流程頗為複雜與繁瑣，購槍者須提供身心狀況健康的醫檢證明，還必須出具個人的財產紀錄，且須提供良民證、無犯罪紀錄，並提出合理的購槍原因，備妥上述文件後，還需上完相關課程，才能買槍。
然而，從這位14歲槍手的例子可以看見，雖然法規看似嚴密，但實際上想要擁有具殺傷力的槍枝卻非常簡單，14歲少年沒有相關背景或人脈，僅憑網路就能一步步取得所需的子彈、槍枝、改裝的知識。甚至，14歲少年身上沒有1萬6000泰銖，也是從網路借貸服務借錢後，直接轉交給槍枝的賣家。
空包彈槍枝已經成為泰國槍枝犯罪的最新威脅，去年泰國光是在打擊網路詐騙時，就查獲了2000枝空包彈槍管以及數千發子彈，泰國警方的科學實驗室，每個月要檢查上百枝改裝槍械，確認他們是否具有類似真槍的殺傷力。而實驗室透露，改裝後的槍枝想擁有接近真槍的殺傷力並不難。
泰國槍枝氾濫有多嚴重？
回顧泰國近年的重大槍擊案，2022年10月，一位前警官闖入泰國東北部烏泰沙旺鎮的一間幼托中心，殺害了35人，包括22名幼童。2020年，一位軍人在泰國中部的那空叻差是瑪府，殺害了29人並造成57人受傷。除了這兩起特別驚人的槍擊案外，泰國軍警人員涉及槍擊事件其實並不少見，去年5月和今年4月，分別有一位警察與軍校學員，槍殺自己妻女或女友後輕生。這幾起案件中各有不同的犯案動機，但相同的是，泰國軍警人員手邊似乎總是輕易地有槍。
根據2017年瑞士研究機構的「小型武器調查」（Small Arms Survey），泰國人擁有1030萬支槍，平均每100人就有15支槍，擁槍率在東南亞最高，全球排名第13，且1030萬支槍中，只有620萬支有合法登記。
《彭博社》報導，2005～2022年間美國總共出口了370萬支半自動槍械，其中有79.5萬支流向泰國，是美國最大宗的槍枝進口國。對於泰國活躍的槍枝流通，《彭博社》認為是由於泰國政府推行的「槍枝福利法」（Gun welfare program），讓泰國皇家警察和地方官員能夠免稅購入槍枝，數量不限，而這些槍枝有許多最終都流向黑市，落入犯罪集團手中。
《彭博社》更點名美國軍火商西格索爾（Sig Sauer Inc），過去10年出口了93萬5000支槍械，是美國最大的槍枝出口商，泰國「槍枝福利法」背後就有西格索爾大力遊說的身影，2014年泰國軍政府發動政變，西格索爾藉機與泰國軍方建立關係，並因而大大提高了「槍枝福利法」的規模。
「槍枝福利法」一開始是受到泰國警方歡迎的，基層警力抱怨公家分配的槍枝已經老舊，不僅精度有問題甚至可能造成安全隱患，而若弄丟或損壞更要擔負龐大罰款，使用自己購買的私槍更加順手。不過，隨著「槍枝福利法」的規模越來越大，竟演變成警察靠著轉售槍枝牟利。因為根據法令，持槍滿3年後便可轉售，於是警察先透過「槍枝福利法」以低價買入槍枝，符合年限後立即高價售出，成為警察創造額外收入的穩定來源。
甚至，有些警察若急需用錢，在法定持有年限到達前便會違規將槍脫手，或者以典當槍枝的方式規避交易審查。更關鍵的是，當警察本身就成為非法槍枝的供應來源，民眾要如何相信警察會嚴加取締黑槍？
泰國當局亡羊補牢的決心遭受質疑
在暹羅百麗宮槍擊案後，泰國政府為了加強槍枝管制，宣布推出7項措施，包括：
1.暫停發放進口和交易槍枝的許可。
2.持有空包槍、BB槍或任何可改裝為真槍的仿製槍械人員，必須進行登記。
3.海關加強對空包槍、BB槍或任何可改裝為真槍的仿製槍械的檢查。
4.禁止所有靶場允許20歲以下民眾進入，除非獲得當局特許。
5.停止發放個人在公共場合攜帶槍枝的許可證。
6.預防或打擊犯罪的相關官員，每人配發一把槍，若官員去世，槍枝將收歸交給繼任者。
7.暫時停止新成立槍枝商店，現有槍枝商店的進口槍枝與彈藥的許可證，暫停發放，直到另行通知。
泰國警察總長多薩（Torsak Sukvimol）表示，警方將成立一個小組，專門針對網路上非法槍枝販售的問題進行管制。多薩也補充，將把發射空包彈的槍枝一併視為真槍管制。
泰國政府誓言堵上槍枝管制的漏洞，但是人們有理由懷疑當局的決心。去年10月震驚各界的幼托中心槍擊案發生後，為了管制槍枝，泰國政府起草了一份槍枝特赦法案，讓目前非法持有槍枝的民眾，能夠自動繳出槍枝或進行登記。然而，這份法案未能在今年5月大選前獲得國會通過。去年泰國政府也宣佈要修訂槍枝福利法案，包括延長持槍年限，且要求透過槍枝福利法案購槍的軍警也須經過評估等等，但至今這些修法工作並未真的完成。
蘭實大學（Rangsit University）的犯罪學家克里薩納蓬（Kritsanapong Phutrakul）表示，政府應該加速槍枝管理相關法案的審議，克里薩納蓬也似乎意有所指的強調，政府的「執法決心與意願」至關重要。
多薩曾說過，不認為槍枝福利法是泰國槍枝氾濫的主因，多薩認為毒品使用的增加以及社會經濟狀況，對槍枝犯罪的影響更大。或許多薩的觀察有其依據，但是，只要警方繼續同時扮演著販賣槍枝的角色，他們能否客觀地看待槍枝氾濫問題，在主觀上積極地管制槍枝，就很難不受到外界質疑。