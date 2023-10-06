台北漢來飯店明試營運！　早餐氣泡酒暢飲、戶外禮堂等九大亮點

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📍亮點一、智慧奢華客房，導入智能科技與奢華備品
台北漢來客房自13坪至160坪不等，延續飯店整體現代設計風格元素，搭配大片落地觀景玻璃，配置4K智慧旅館電視系統搭載投影功能、中英日智能語音管家Aiello小美犀整合環控系統，全面打造直覺式、個性化的智慧體驗。客房採用英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊、Nespresso Vertuo膠囊咖啡機等設備，並依不同房型精心準備法國DAMANA、美國護膚保養品牌Perricone MD及頂級品牌寶格麗BVLGARI洗沐備品。24F-26F為行政樓層，不僅南港周邊區域盡收眼前，還能享有行政酒廊─貴賓軒使用權益。
📍亮點二、行政酒廊「貴賓軒」全天供食與專屬Happy Hour時段
符合入住行政樓層與套房條件之貴賓，享有25F貴賓軒各項專屬禮遇，如早晨備有豐富的中西日式早餐選擇、全天供應生啤酒、氣泡水、特選咖啡茶飲及精美餐點，傍晚時段Happy Hour則推出精緻酒水推車，精選多達10款酒款與軟性飲料。
📍亮點三、飯店早餐「島語」進口氣泡酒暢飲
結合了台灣在地知名人氣美食菜單，例如台南虱目魚肚海鮮粥、現燙牛肉湯、台中名產燒肉蛋吐司、高雄特色生煎湯包和桃園傳貴有機豆漿。此外，還有時下最受歡迎的龍蝦沙拉堡和頂級進口食材做出的日本抹茶豆皮壽司、新加坡海南雞飯、黑松露肝醬，以及高雄漢來飯店著名的招牌穀物麵包、一品香刈包。早餐不可或缺的咖啡，則採用莊園級咖啡和百年精品莊園華岡茶，而最特別的則非屬進口氣泡酒暢飲。
📍亮點四、南港最美天際線天空森林及全台最大國際俱樂部
佔地1203坪、天空森林及戶外禮堂外，設置獨一無二無邊際泳池風景，融合植生牆自然造景與都會日夜景觀。健身房則採用全球最大知名健身器材品牌Life Fitness全系列健身器材。本次飯店SPA選用創立自1985年的瑞士頂級保養抗衰老品牌VALMONT合作。
📍亮點五、金鑰匙與英式管家雙服務認證
台北漢來具備兩大國際奢華酒店服務認證標竿的金鑰匙及英式管家團隊，為注重旅行細節的商務旅客兼顧所有旅遊細節。目前全台僅22位金鑰匙成員，漢來飯店事業群即具備4位金鑰匙禮賓大使，熟知城市活動及全方位旅行資訊，提供在地旅遊便利資訊，英式管家服務團隊則由專業管家行李拆包打包、餐酒服務等，滿足高端商務旅客需求。
📍亮點六、台北全新頂級奢華宴會場地首選 多元會議場地選擇
擘劃包含3大廳、5小廳的國際宴會廳，挑高7.5米無樑柱空間，可一次容納1200位賓客。由新加坡國際知名設計團隊DP Design操刀，璀璨華麗的管柱狀水晶吊燈與全台最長環場LED；甚至在喜宴的餐桌用花，也禮聘國際知名花藝大師齊云親自設計製做。此外，位於5樓天空森林圍繞的戶外禮堂，則被譽為「南港最美天際線」，四面通透的玻璃窗引進美好的自然光線。
📍亮點七、年度最具話題自助餐廳「島語」
「島語」是以島嶼為概念，匯集海川溪河、田野山林的天然食材，訴說台灣四季的豐盈富庶，以「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」8座獨立島檯，串連世界各國的餐桌語言。饕客最愛的鱈場蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道干貝、日本海膽及現流鮮魚生魚片等豐富食材無一不有，更首創以一餐檯搭配一酒款，創造出以Fine Dining精緻餐飲為核心概念的美好用餐體驗。
📍亮點八：「東方樓頂級粵菜」標榜新派中菜
「東方樓頂級粵菜」則由超過30年以上五星級飯店主廚與廚藝團隊，以精緻道地的粵菜為底，融合川、滬菜系元素，跳脫傳統框架，加入現代的思維，讓「頂級豪奢乾貨」攜手「庶民時令珍饈」重新演繹經典老菜，創造出「椰香佛跳牆」、「臘肉松茸煲菜飯」、「招牌叉燒皇」等別出心裁的特色料理。
📍亮點九：五星烘焙與大廳酒廊
除了兩大主題餐廳，商務人士和名媛仕女最愛的「大廳酒廊」則提供單品咖啡、TWG精品茶、台灣在地茗茶、亞洲50大酒吧TCRC聯名調酒、日本威士忌的豐富飲品選單，還有五星級飯店特有的美味「牛三寶」牛肉麵、輕食簡餐和下午茶點。「日日烘焙坊」由國際烘焙比賽金牌主廚領軍，每日新鮮出爐各式麵包及蛋糕甜點，其中包括漢來經典穀物麵包、生吐司與多款糕餅禮盒、餅乾禮盒都能滿足送禮需求。
林子寬總經理也表示：「未來台北漢來飯店的客源，訴求商務客與旅遊客比例約為75%：25%，即包含國外旅客來說，客源將以商務為導向。平均房價希望落在6800元，屬於中高價位，價格平假日落差不要過大。」提到預期的國外房客客源，初步期望歐美國家有45%、日韓等東北亞則為20%、東南亞約10~15%。另外，針對缺工議題，林子寬也認為本著原本在高雄就有飯店的基礎，可望南北雙方相互支援，將會是台北漢來飯店的一大優勢。
另外，「台北國賓大飯店」去年因危老工程改建，停止營運一年後，現在宣布攜手日本飯店品牌Palace Hotel，打造出世界頂級的酒店和2棟精品宅「台北國賓皇宮酒店」與「國賓皇琚」。「台北國賓皇宮酒店」規劃108間客房，餐飲服務持續保有「國賓中餐廳」、米其林一星的「A CUT牛排館」，並同時導入頂級日式料理餐廳等，預計在2028年完工開業；「國賓皇琚」則規劃豪華御所共72戶，並引進飯店式管理模式，服務住戶，開啟飯店式住宅新格局。
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