載飼主犬貓回基隆遭指控棄養幫兇 竹縣動保所發文澄清
新竹縣一名馬姓女子因積欠房租遭房東趕出，動保所派員將馬女所養的貓、狗共28隻載運回她基隆老家，未料這些貓狗卻遭馬女棄置山區，引發輿論攻擊竹縣動保所是棄養幫兇；竹縣動保所今（6）日對此澄清表示，動保所立場出於相信飼主，因其告知基隆有朋友願意幫忙安置，請求動保所幫忙載運至基隆，動保所好心協助下，不料馬姓飼主未如其承諾所做，卻帶著犬貓在基隆流浪，最後棄養部分犬貓被查獲，動保所深表遺憾，也強烈譴責馬姓飼主的個人行為。
記者李春台／新竹報導
馬女遭房東趕出後，造成其所養的寵物19隻貓和9隻狗流落湖口街頭，後來她的貓狗被送至新竹縣動保所安置，馬女卻堅持要將流浪動物載回基隆老家，動保所因此派員將貓、狗載運至基隆後，並未確認是否妥善安置隨即離去，後來馬女將19隻貓以及9隻狗棄置在基隆山區遭基隆市動保所重罰24萬元，基隆市也通報新竹縣政府政風處，追查是否有公務員涉及責任疏失。
新竹縣動物保護防疫所技正林志成指出，於9月20日20時接獲議員通知有一位民眾攜9犬19貓流落街頭，因未繳三個月房租被趕出房外，請求收容所暫時先安置，動保所接獲通知後，請人員當晚立即開門準備空間安置這批犬貓，21時犬貓進所暫置，讓犬貓得以安心。
林志成表示，隔日9月21日馬姓飼主至所內查看犬貓狀況時，動保所立即告知是否要送交動保所，並將動保法飼主飼養犬貓規定告知馬姓飼主，該飼主拒絕犬貓入所，並表示已有桃園私人收容所願意收容。9月23日馬姓飼主表示桃園該處還要幾天才能確定，但是基隆朋友願意幫忙安置，請求動保所協助載運至基隆即可，本所便派員將馬姓飼主及犬貓一同載運至基隆市八德路17巷一處。
林志成提到，針對該批犬貓，動保所做人道幫助尚未啟用入所程序，如民間願意協助馬姓飼主本所予以尊重，唯馬姓飼主後續未如其承諾所做，動保所感到遺憾，並重申絕無協助棄養一事。