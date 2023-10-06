法院認證偷吃？曾格爾「約人夫泡湯」挨告 法官一審判賠正宮30萬
有「登山女神」之稱的曾格爾，被週刊爆料介入已婚陳姓富商家庭，在疫情嚴峻期間和陳男相約溫泉旅館「泡湯」，正宮岳啟儒氣得提告求償200萬元，士林地院今（6）日宣判，曾格爾應賠償30萬元，全案仍可上訴，而岳啟儒則稱，會將這30萬全數捐給婦女相關公益慈善團體。
記者林莞茜／綜合報導
曾格爾去（2022）年被週刊爆料介入已婚陳姓富商家庭，兩人搞曖昧甚至到溫泉會館發生關係，正宮岳啟儒提告求償200萬元，曾格爾多次澄清，但正宮委任律師吳彥鋒在庭上稱陳姓丈夫坦承外遇，人夫也發聲明指出「曾女主動邀三二行館住宿，一時意亂情迷有了訂房之約，並且在三二行館一起泡湯、也確實有肢體上的親密接觸。」
士林地方法院今（6）日一審宣判，判曾格爾須賠岳啟儒精神慰撫金30萬元，全案仍可上訴。
岳啟儒在接獲消息後，發出聲明表示「本人岳啟儒控告曾格爾侵害配偶權官司，經過一年的訴訟終於勝訴迎來正義」，她說賠償金額多寡並非我最在意的事，而是希望能透過司法，讓無視法律規定之人、慣用謊言遮掩事實之人的不法行為跟意圖，都能被法院認證，也給社會大眾一個警示。
岳啟儒指出，感謝司法還我公道，所有賠償金額她會捐給婦女相關公益慈善團體，讓這件事有更正向的意義。