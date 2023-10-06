▲北北基桃等縣市公開流感疫苗廠牌　北市更曝將積極增購非高端疫苗

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高端受外界質疑 多縣市公開廠牌供選擇接種與否今年公費流感疫苗包括賽諾菲、東洋、國光、高端等4家廠牌，但近日高端四價流感被質疑是引進三流疫苗，並陷入沒有三期試驗、分裝、政府採購圖利等爭議。對此，高端公司回應都是錯誤資訊，而疾管署也回應採購程序皆符合政府採購法規範。
但是外界仍對高端有疑慮，甚至有民眾因此拒打，期望政府能開放民眾選擇流感疫苗廠牌。不過，疾管署表示，公費流感疫苗皆為四價不活化疫苗，保護力和副作用無差異，因此採「先到貨、先鋪貨、先使用」，隨機安排接種疫苗廠牌，提供民眾接種服務，而民眾也可依自身意願前往施打，非強制接種。
由於流感疫情呈現上升趨勢，許多民眾會在接種流感疫苗前詢問疫苗廠牌，甚至反應不願意接種特定廠牌的流感疫苗，為了減少民眾疑慮、提升疫苗接種意願，台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市等多個縣市政府皆要求接種單位須公開疫苗廠牌。
北北基桃公開疫苗廠牌 更將積極採購非高端疫苗以北北基桃來說，台北市衛生局要求醫療院所、社區設站及校園設站於前一日或接種當日現場明顯處揭示疫苗廠牌；新北市衛生局則決定將於前一日告知學校接種廠牌，以便家長選擇在校集中接種或自行接種，而轄內各合約院所，也會在開診接種當日公開揭露流感疫苗廠牌。
而基隆市衛生局表示，已要求施打流感疫苗的公衛機構，公開流感疫苗廠牌資訊，並斟酌現場空間與動線採取適當方法，以書面公告或口頭告知民眾，讓民眾決定當天是否接種。
至於，桃園市衛生局也決定在校園接種前一日告知學校疫苗廠牌，若因個別情況未於校園接種，可自行攜帶補種通知單至合約醫療院所接種，另13區衛生所及各合約醫療院所，則於開診當日提供流感疫苗廠牌資訊。
除了告知民眾流感疫苗廠牌資訊外，台北市政府更表示，會積極增購非高端公費流感疫苗，依據疫苗接種人數及接種情形增購，並積極向疾管署提報增購疫苗需求，確保符合施打對象接種權益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59528
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