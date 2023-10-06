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北北基桃等縣市公開流感疫苗廠牌　北市更曝將積極增購非高端疫苗

▲北北基桃等縣市公開流感疫苗廠牌　北市更曝將積極增購非高端疫苗
▲北北基桃等縣市公開流感疫苗廠牌　北市更曝將積極增購非高端疫苗

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】今（2023）年公費流感疫苗已在10月2日起開打，但公費疫苗中的高端四價流感疫苗受到外界多方質疑，雖然疾管署、高端疫苗已發表聲明澄清，不過基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市等多個縣市仍決定在疫苗接種前一日或當日公開揭示公費流感疫苗廠牌，確保民眾知的權利。

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高端受外界質疑  多縣市公開廠牌供選擇接種與否

今年公費流感疫苗包括賽諾菲、東洋、國光、高端等4家廠牌，但近日高端四價流感被質疑是引進三流疫苗，並陷入沒有三期試驗、分裝、政府採購圖利等爭議。對此，高端公司回應都是錯誤資訊，而疾管署也回應採購程序皆符合政府採購法規範。

但是外界仍對高端有疑慮，甚至有民眾因此拒打，期望政府能開放民眾選擇流感疫苗廠牌。不過，疾管署表示，公費流感疫苗皆為四價不活化疫苗，保護力和副作用無差異，因此採「先到貨、先鋪貨、先使用」，隨機安排接種疫苗廠牌，提供民眾接種服務，而民眾也可依自身意願前往施打，非強制接種。

由於流感疫情呈現上升趨勢，許多民眾會在接種流感疫苗前詢問疫苗廠牌，甚至反應不願意接種特定廠牌的流感疫苗，為了減少民眾疑慮、提升疫苗接種意願，台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市等多個縣市政府皆要求接種單位須公開疫苗廠牌。

北北基桃公開疫苗廠牌　更將積極採購非高端疫苗

以北北基桃來說，台北市衛生局要求醫療院所、社區設站及校園設站於前一日或接種當日現場明顯處揭示疫苗廠牌；新北市衛生局則決定將於前一日告知學校接種廠牌，以便家長選擇在校集中接種或自行接種，而轄內各合約院所，也會在開診接種當日公開揭露流感疫苗廠牌。

而基隆市衛生局表示，已要求施打流感疫苗的公衛機構，公開流感疫苗廠牌資訊，並斟酌現場空間與動線採取適當方法，以書面公告或口頭告知民眾，讓民眾決定當天是否接種。

至於，桃園市衛生局也決定在校園接種前一日告知學校疫苗廠牌，若因個別情況未於校園接種，可自行攜帶補種通知單至合約醫療院所接種，另13區衛生所及各合約醫療院所，則於開診當日提供流感疫苗廠牌資訊。

除了告知民眾流感疫苗廠牌資訊外，台北市政府更表示，會積極增購非高端公費流感疫苗，依據疫苗接種人數及接種情形增購，並積極向疾管署提報增購疫苗需求，確保符合施打對象接種權益。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59528

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