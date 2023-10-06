明揚大火善款達9,584萬　屏縣府邀家屬討論如何使用

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屏東縣消防局第一大隊大隊長陳弈表示，中央和縣府也針對此次事故持續進行檢討中，消防局已在彙整整起事故發生的過程及搶救的經過，將進一步檢討相關精進作為。
至於家屬關心的捐款用途，縣府社會處說明，0922明揚大火案發生引起全國矚目，由於各界關切與熱心紛紛湧入，希望能協助在這次火災中傷亡的勇消及明揚員工度過後續復原之路，縣府遂依據公益勸募條例第5條第2項「各級政府機關（構）得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募。但遇重大災害或國際救援時，不在此限。」規定，設立捐款專案。
捐款專案自9月23日設立，統計至10月5日，累計線上捐款與臨櫃捐款，計有1萬326筆，金額達9,584萬元；縣府預計受理捐款至10月22日截止，後續將召開專戶委員會，就相關慰問、復原復健工作等進行專案審議，專款專用。
縣府指出，這些善款中不只給殉職的消防隊員，也有指定給受傷者醫療復建使用，目前縣府初步規劃3大優先使用方向，包括急難慰助、醫療照護的相關費用，及長期生活重建所需的費用，為妥善運用每一筆款項，屏東縣政府救助金專戶委員會將邀請家屬代表參加共同討論，同時新增律師、會計師加入，針對捐款進行更多元專業的把關，落實社會大眾的愛心。
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