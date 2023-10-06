國民黨接招！柯文哲再拋藍白合具體方案　挑5家做民調

明揚大火善款達9,584萬　屏縣府邀家屬討論如何使用

▲明揚殉職4勇消今（6）日聯合公祭。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.10.06）
▲明揚殉職4勇消今（6）日聯合公祭。（圖／記者鄭婷襄攝，2023.10.06）

記者鄭婷襄／屏東報導

9月22日明揚工廠大火造成4名勇消殉職，9月22日明揚工廠大火造成4名勇消殉職，今（6）日屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，對於家屬希望公布火災調查報告書，並完整交代案情及搶救程序，屏東縣消防局表示，明揚大火案必須俟屏東地檢署偵查終結後，才能對外公開說明，至於捐款金額已達9,584萬元，縣府將邀請家屬代表、律師、會計師加入救助金專戶委員會共同討論，讓每一筆捐款都能發揮最大的功能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明揚大火造成四位英勇消防員殉職，各界關切火災事故原因，家屬更是殷切期盼能瞭解真相，希望縣府召開公開說明會，公佈火災調查報告，縣府指出，對於家屬的悲痛感同身受，但礙於目前該案正由屏東地檢署偵查中，必須等地檢署偵查終結，才能對外說明。

屏東縣消防局第一大隊大隊長陳弈表示，中央和縣府也針對此次事故持續進行檢討中，消防局已在彙整整起事故發生的過程及搶救的經過，將進一步檢討相關精進作為。

至於家屬關心的捐款用途，縣府社會處說明，0922明揚大火案發生引起全國矚目，由於各界關切與熱心紛紛湧入，希望能協助在這次火災中傷亡的勇消及明揚員工度過後續復原之路，縣府遂依據公益勸募條例第5條第2項「各級政府機關（構）得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募。但遇重大災害或國際救援時，不在此限。」規定，設立捐款專案。

捐款專案自9月23日設立，統計至10月5日，累計線上捐款與臨櫃捐款，計有1萬326筆，金額達9,584萬元；縣府預計受理捐款至10月22日截止，後續將召開專戶委員會，就相關慰問、復原復健工作等進行專案審議，專款專用。

縣府指出，這些善款中不只給殉職的消防隊員，也有指定給受傷者醫療復建使用，目前縣府初步規劃3大優先使用方向，包括急難慰助、醫療照護的相關費用，及長期生活重建所需的費用，為妥善運用每一筆款項，屏東縣政府救助金專戶委員會將邀請家屬代表參加共同討論，同時新增律師、會計師加入，針對捐款進行更多元專業的把關，落實社會大眾的愛心。

更多「屏東明揚工廠大火」相關新聞。

任務結束了！明揚殉職4勇消今聯合公祭　總統蔡英文頒褒揚令

明揚大火釀10死「4消防員殉職」　屏東消防局長許美雪請辭獲准

屏東明揚廠火災患者陷「PTSD」！王必勝：已介入輔導

任務結束了！悼明揚消防英雄　移靈車隊4日啟程供民眾致意

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞