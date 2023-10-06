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全國星光青少年創作音樂大賽　勤益科大隆重回歸潮流

▲全國星光青少年創作音樂大賽，將在台中市國立勤益科技大學登場(圖／柳榮俊攝2023.10.6)
▲全國星光青少年創作音樂大賽，將在台中市國立勤益科技大學登場(圖／柳榮俊攝2023.10.6)

記者柳榮俊/台中報導

▲勤益科大校長陳文淵宣布全國星光青少年創作音樂大賽，10月29日隆重回歸(圖／柳榮俊攝2023.10.6)
▲勤益科大校長陳文淵宣布全國星光青少年創作音樂大賽，10月29日隆重回歸(圖／柳榮俊攝2023.10.6)
第一屆全國星光青少年創作音樂大賽，將在台中市勤益科技大學登場，今(6)日舉辦宣傳記者會，勤益科大校長陳文淵表示，原創音樂祭十多年，因疫情停辦近三年，10月29日隆重回歸，將於校區中正司令台區域舉辦音樂祭，評審團由民視鳳凰藝能公司、知名音樂人嚴子貿（ED老師）、小樂老師以及新加玻藝術家黃義會共同組成，陣容堅強面向多元，這屆比賽也增加新住民、原住民獎項，總獎金高達20萬元，預估將有近50組選手報名參加。

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勤益科大校長陳文淵表示，3年來飽受疫情所苦，那些日子被迫在家裡隔離上班上課，大型活動驟減，人與人之間的交流減少造成疏離感，因此音樂祭希望帶給大家歡樂、自由不再受到拘束的快樂氛圍。


全國星光青少年創作音樂大賽執行長賴慕芬表示，本次音樂祭亦秉著聯合國SDGs永續發展目標，廣邀原住民，新住民音樂人報名參賽；主視覺以復古畫風呈現，不規則色塊的方式呈現躍動的音樂感，再透過畫面中的三位角色帶出音樂祭的氛圍感（聆聽、演奏、享受），標準字「音樂祭」以律動感表達歡快、音樂流淌在空間中，角色以鮮明的色調象徵著青春！ 設計了一系列文創周邊，雷射切割貼紙、紋身貼紙、吊飾、T 恤、杯套；藝術家捐贈藝術品的國際畫展義賣活動，將利用假日的文創市集義賣，籌備活動經費；藝術家聯名款品項包括：莊園咖啡、莊園茶葉(由原住民、新住民參與生產設計) 。


評審老師嚴子貿表示，今年的學生音樂創作，呈現出高度多元和令人驚艷的音樂風貌，涵蓋了MC Rapper、Funk、Blues、Pop Rock，甚至包括 Death Metal 等多種音樂風格；柬埔寨新住民學生張愷倫，以國語和台語創作歌曲，生動地描述了他在台灣的生活歷程，感恩曾經幫助過他的人。


評審老師小樂表示，無論收音、混音、剪輯與演唱都已達專業出版水準，可觀察到學生的音樂創作相較於過去，更能夠運用數位軟體工具，創作風格跨足至嘻哈、電音、搖滾等各種曲風，且表達完整。


(29)日活動下午1開始，近30攤小吃、文創市集現場擺攤，預計12組參與原創音樂總決賽，入夜後晚間音樂會，由知名樂團 Recall、冰球擔任表演嘉賓，邀請全國上下大小朋友享受音樂、美食，一起開Party狂歡！

▲第一屆全國星光青少年創作音樂大賽，將有近50組選手報名參加。
▲第一屆全國星光青少年創作音樂大賽，將有近50組選手報名參加。

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