小犬強風登世界TOP3！ 鄭明典：對流雲系也很強「輕輕放過台灣」

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，小犬颱風在蘭嶼的陣風紀錄95.2公尺，不只刷新了台灣氣象史上最強陣風紀錄，同時也擠進了世界氣象觀測史上的第三名，僅次於1996年熱帶氣旋Olivia於澳洲巴羅島創下的每秒113.1公尺，以及1934年溫帶氣旋於美國華盛頓山錄得的103.3m/s，這也凸顯了蘭嶼的風速有多麼地極端。
再攤開來看世界最大陣風排行第6到11名，分別為第6名1966.09.25艾達颱風在日本富士山測得91.0m/s；第7名1984.07.03亞力士颱風在台灣蘭嶼測得89.8m/s；第8名1973.04.02溫帶氣旋在美國加農山測得89.2m/s；第9名2017.02.20溫帶氣旋在美國沃德山測得89.2m/s。
第10名2017.02.20颶風艾瑪在加勒比聖巴特島測得89.0m/s；第11名1995.09.22賴恩颱風在台灣蘭嶼測的85.3m/s；第11名1966.09.05寇拉颱風在日本宮古島測得85.3m/s。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」驚嘆，光是前11名蘭嶼就包辦了三個名額，顯示這裡的氣候條件真的相當特殊，也提醒我們「面對大自然，始終要保持敬畏的心，做好每一次的準備，把災害降到最低。」希望蘭嶼能夠盡快復原，，早日恢復充滿生命力的熱帶雨林小島。
另外有個逗趣的數字巧合就是，蘭嶼測得95.2m/s，恰巧也是晚上9:52，而蘭嶼的郵遞區號也正好是952。