小犬颱風「陸警凌晨解除」！路徑逐漸遠離　6縣市上班防豪大雨

小犬強風登世界TOP3！ 鄭明典：對流雲系也很強「輕輕放過台灣」

▲小犬颱風今（6）日凌晨海陸警報，前氣象局長鄭明典指出，小犬其實也有很強對流雲系，但輕輕放過台灣，相當奇妙。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲小犬颱風今（6）日凌晨海陸警報，前氣象局長鄭明典指出，小犬其實也有很強對流雲系，但輕輕放過台灣，相當奇妙。（示意圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

小犬颱風今解除海陸警報，不過根據氣象粉專指出，小犬颱風在蘭嶼的陣風紀錄，不僅刷新「台灣氣象史上最強陣風紀錄」，更擠進世界氣象觀測史上TOP3。前氣象局長鄭明典指出，小犬其實也有很強對流雲系，但輕輕放過台灣，相當奇妙。

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前氣象局長鄭明典指出，小犬颱風在蘭嶼颳起的強風，會讓「小犬」歷史留名，小犬其實也有很強的對流雲系，但卻輕輕放過臺灣，很奇妙！從衛星影像中，可以看出小犬颱風離開台灣後雲系仍相當完整。

▲小犬颱風對流雲系也很強，輕輕放過台灣。（圖／鄭明典）
▲從衛星影像中，可以看出小犬颱風離開台灣後雲系仍相當完整。。（圖／翻攝自「鄭明典」FB）
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，小犬颱風在蘭嶼的陣風紀錄95.2公尺，不只刷新了台灣氣象史上最強陣風紀錄，同時也擠進了世界氣象觀測史上的第三名，僅次於1996年熱帶氣旋Olivia於澳洲巴羅島創下的每秒113.1公尺，以及1934年溫帶氣旋於美國華盛頓山錄得的103.3m/s，這也凸顯了蘭嶼的風速有多麼地極端。

再攤開來看世界最大陣風排行第6到11名，分別為第6名1966.09.25艾達颱風在日本富士山測得91.0m/s；第7名1984.07.03亞力士颱風在台灣蘭嶼測得89.8m/s；第8名1973.04.02溫帶氣旋在美國加農山測得89.2m/s；第9名2017.02.20溫帶氣旋在美國沃德山測得89.2m/s。

第10名2017.02.20颶風艾瑪在加勒比聖巴特島測得89.0m/s；第11名1995.09.22賴恩颱風在台灣蘭嶼測的85.3m/s；第11名1966.09.05寇拉颱風在日本宮古島測得85.3m/s。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」驚嘆，光是前11名蘭嶼就包辦了三個名額，顯示這裡的氣候條件真的相當特殊，也提醒我們「面對大自然，始終要保持敬畏的心，做好每一次的準備，把災害降到最低。」希望蘭嶼能夠盡快復原，，早日恢復充滿生命力的熱帶雨林小島。

另外有個逗趣的數字巧合就是，蘭嶼測得95.2m/s，恰巧也是晚上9:52，而蘭嶼的郵遞區號也正好是952。

▲小犬颱風侵襲，蘭嶼測得最大陣風紀錄擠身世界第三。（圖/台灣颱風論壇臉書）
▲小犬颱風侵襲，蘭嶼測得最大陣風紀錄擠身世界第三。（圖/台灣颱風論壇臉書）

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