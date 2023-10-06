勞動部與漢翔推產訓專班訓後保證就業 連幼稚園老師都來學

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劉邦棟表示，「產訓合作」是為企業量身訂作的專屬訓練模式，可為企業打造專屬人才，這次與漢翔合作推出產訓專班，學員需先在分署受訓4個月，再到漢翔實務訓練1個月，實務訓練期間漢翔提供新台幣26400元的津貼補助，學員只要成績及格並取得乙級技術士證照，漢翔立即僱用，起薪落在28K-31K，無縫接軌職場。
漢翔公司發動機事業處長王芳華說，因應疫後航空產業復甦及航太製造持續快速發展，市場產能需求提升，目前世界前5大發動機製造商零組件漢翔都有供應，未來前景看好，因此對高素質的技術人員求才若渴，此次跟雲嘉南分署合作開班，盼能補足航太技術人力缺口。
幼保系畢業的羅上育，原是一名幼兒園教師，學生時期就對機械方面很有興趣，且看好漢翔公司福利與工作穩定特質，與家人討論後毅然辭去教職參訓。
35歲的女學員王培真，曾是農藥廠的研究員，因公司結束營業而遭資遣，後來就服員告知有產訓專班資訊，因看中漢翔的發展前景決定轉換跑道，她說，「不試怎知沒機會」，希望能順利結訓。
劉邦棟說，雲嘉南分署有電機、電子、營建、機械4大職群近30個職類，因應產業缺工，將持續與企業合作辦理產訓專班，培訓產業關鍵技術人才，歡迎對產訓專班有興趣的企業或事業單位可洽06-6985945轉1134詢問相關事宜。