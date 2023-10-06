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《未來少女》最終回！李㼈現身逼哭全場　喊話紫嫣：妳是我的驕傲

▲《未來少女》將在14日播出最終回，李㼈驚喜現身，對著女兒紫嫣溫暖喊話，「妳是我的驕傲！」瞬間逼哭全場。（圖／踢帕娛樂提供）
▲《未來少女》將在14日播出最終回，李㼈驚喜現身，對著女兒紫嫣溫暖喊話，「妳是我的驕傲！」瞬間逼哭全場。（圖／踢帕娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

台灣女團養成節目《未來少女》將在10月14日播出最後一集。官方IG也驚喜宣布將在當天舉辦《未來少女出道前夜祭》，現場不但有少女們的近距離互動與限定周邊，更要和粉絲一起收看《未來少女》最終回。此外，而在本週節目中，黑曜精靈的成員紫嫣，她的爸爸李㼈驚喜現身，一句「妳從小到大，都是我的驕傲。」瞬間逼哭全場。

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隨著比賽進入尾聲，導師群們也首次從觀賞位置移駕到錄影現場。坐在第一線徹底感受少女們給觀眾帶來的渲染力，紛紛驚呼：「現場看的感受真的太不同了。」除了換位置，藝人導師們還首度獲得評分資格，可以用分數給予少女們最直接的鼓勵與評價。

▲《未來少女》將在14日播出最終回，李㼈驚喜現身，對著女兒紫嫣溫暖喊話，「妳是我的驕傲！」瞬間逼哭全場。（圖／踢帕娛樂提供）
▲麻衣、愛紗、徐若瑄等導師群們，通通被李㼈、紫嫣的父女情給逼哭。（圖／踢帕娛樂提供）
本週賽制還結合市場考量，為少女們提前「社會化」，由各團自行挑選品牌進行合作，除了需要調和團隊與品牌的風格是否呼應，還要玩出新花樣，透過與品牌或產品的相輔相成，加深觀眾對於二者的記憶點，以達到最高宣傳效益。

令人感動的是，由於「黑曜精靈」的成員紫嫣是資深演員李㼈的女兒，這次公演，李㼈也神祕現身。雖然緊張，但紫嫣仍堅定表示：「這是爸爸第一次現場看我表演，一定會讓他看到不一樣的李紫嫣！」

而在表演過程中，李㼈全神貫注，透露滿滿的驕傲與寵愛。回顧第一集初次上台的紫嫣，就曾在節目中對爸爸真情喊話：「希望在比賽結束後可以讓你大聲的說出，嫣嫣！妳是我的驕傲！」

▲（圖／踢帕娛樂提供）
▲一聽到爸爸李㼈的聲音，紫嫣忍不住情緒，瞬間淚崩。（圖／踢帕娛樂提供）
這次李㼈真的來到現場，看到紫嫣與團員的演出後，暖心喊話：「妳從小到大，都是我的驕傲。」不僅逼哭女兒，還讓導師群們紛紛拭淚，就連擁有「鋼鐵V」稱號的少女製作人徐若瑄也難掩淚水，給予「黑曜精靈」最直接的肯定，「妳們真的進步很多很多！」

《未來少女》官方指定唯一線上應援平台beanfun!，在每週節目開播的同時，啟動為期一週的 beanfun!一起SHOW「人氣熱度排行應援」，由粉絲為各團留言、按讚和分享，提升各團的線上人氣熱度。人氣熱度的統計結果也將於每週五晚上八點於beanfun! 官方Youtube頻道直播公布排行，由全民一同造星，共譜新的女團盛世。《未來少女出道前夜祭》將於10月08日中午12點，遠大售票系統全面啟售。售票網址：https://reurl.cc/3e7N9l

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