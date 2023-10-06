小犬強風害屏東滿州全鄉大停電 總統勘災允全力支持災後重建
小犬颱風重創恆春半島滿州鄉，電線桿被吹倒43根，造成全鄉大停電，總統蔡英文今（6）日上午參加明揚大火殉職消防員聯合公祭後，即在縣長周春米陪同南下滿州鄉勘災，允將全力協助地方做好災後重建，教育部今早已核定1500萬搶修校園災損，將在連假四天儘速恢復校園。周春米也請總統支持，縣府已和台電公司計畫推動屏200線桿線地下化，希望明年雨汛及颱風季前完成，不再受風災影響。
記者鄭婷襄／屏東報導
此次小犬颱風狂風橫掃恆春半島，其中滿州屏200線電線桿被吹倒43根，造成全鄉大停電；另全縣有26所學校回報災損，有19校24個校區都在恆春半島，初步統計校園復建經費約需7700萬元，滿州國中受損最嚴重，光活動中心修繕及校舍門窗更換就需2600萬元。
總統蔡英文前往電線桿倒成一排的滿州加油站及滿州國中瞭解災況。周春米指出，小犬颱風來得又快又急又猛，滿州全鄉大停電，恆春鎮也有4000多戶停電，台電公司已緊急調度人力搶修，由於國慶雙十連假即將到來，預計6日下午恆春半島就會湧入人潮，希望能趕在今天傍晚前恢復供電。
蔡英文表示，此次小犬颱風穿越台南、高雄、台東和屏東，強大的風勢和雨量造成部分地區災情，也為滿州鄉帶來17級的強風，滿州國中災情嚴重，醫療、環保等相關單位已啟動環境消毒，教育處也協助校園復原工作，在確認學校安全後，學生才可以安心回來上課，國軍亦派遣兵力到恆春半島10個鄉鎮協助救災，讓民眾盡快回復正常生活；至於災損部分，請縣府持續盤點相關的基礎設施、修繕計畫、重建經費，中央會全力支持，與地方政府一起做好災後重建。