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小犬颱風讓「鹽塵害」更嚴重　台電搶修還要逐支清洗電桿

▲小犬颱風襲台，對於彰雲嘉沿海地區，造成罕見「強風無雨」的特殊狀態，引起嚴重鹽塵害，進而影響復電進度。（圖／台電提供）
▲小犬颱風襲台，對於彰雲嘉沿海地區，造成罕見「強風無雨」的特殊狀態，引起嚴重鹽塵害，進而影響復電進度。（圖／台電提供）

記者許家禎／台北報導

小犬颱風襲台，對於彰雲嘉沿海地區，造成罕見「強風無雨」的特殊狀態，引起嚴重鹽塵害，進而影響復電進度。針對今(6)日上午嘉義地區傳出台電搶修同仁遭民眾攻擊，台電表示，現場雖無造成員工受傷，惟此舉恐影響搶修同仁士氣，甚至危及人身安全。 台電盼民眾保持理性，給予現場搶修同仁多一點耐心與體諒，台電也會保護前線同仁的安全與權益。

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台電說明，每年10月至隔年3月為鹽霧害的季節，小犬颱風罕見造成「強風無雨」，導致鹽塵害飛揚更加惡化。鹽粒、灰塵容易影響線路上礙子的絕緣效果，因此除了修復原本颱風造成的斷線斷桿等問題之外，還需要更換礙子及清洗等作業後才能順利送電。

台電雖已加派人力，也請求地方政府支援徵調水車，但部分巷道因狹窄致水車無法進入，仍須仰賴人員攀爬至高空進行清洗，且必須「逐支電桿」確實清洗，確保分段送電順利及安全。

台電強調，停電了台電比誰都急，針對尚待復電用戶，台電同仁日以繼夜、不眠不休進行搶修，台電也已調動跨區支援人力，並請求地方政府支援協助，全力動員投入搶修以盡早恢復供電，也盼民眾體恤出勤人員辛勞。

台電指出，小犬颱風期間截至今日下午4時為止，彰雲嘉共計停電約17.6萬戶，經台電同仁積極搶修，目前停電戶數雲林縣4,330戶、嘉義縣3,847戶及彰化縣3,383戶，台電將持續動員調度人力進行礙子清洗及試送復電，力拼盡早恢復供電。

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