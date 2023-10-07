許瑋甯「66飲食法」搭配健身菜單 秀出傲人側腰線、川字肌
許瑋甯是美貌和演技實力兼具的女神級演員，除了為了角色扮醜，工作大多時間必須美美亮相，維持最佳狀態成為女明星的功課之一，許瑋甯奉行多年「66飲食法」，搭配一套運動菜單，外加意志力將不習慣變成習慣，其實你我都可以擁有女神的側腰線、川字肌，今（7）日是雙十連假第一天，提供收假後還債的你參考。
記者楊穎軒／綜合報導
曾受嬰兒肥困擾的許瑋甯，執行「66飲食法」後成功甩肉10公斤，且不再復胖，方法就是每餐最多都只吃6分飽，不要吃到把胃撐大，再來6點前把晚餐解決，也就是每天傍晚6點過後不要再進食，她進一步解釋，如果正在實行減重就不會吃晚餐，反之，晚餐一定會在6點前吃完，有時工作關係時，甚至會提早5點後就不吃。
另外，許瑋甯平時盡量不碰甜食、煎炸類食物，飲水和飲料都以溫的為主，不碰冰品，白天如果很餓就喝黑咖啡，晚上就喝水，「忍住飢餓是最關鍵的事」，水果會選擇低GI又有飽足感，如蓮霧、蘋果、火龍果、奇異果、酪梨，也愛吃薏仁、優格、檸檬、堅果及富含維他命C的食品。
運動方面，許瑋甯健身有順序，依序為瑜伽、皮拉提斯、重訓（注重核心肌群訓練）、有氧，她接觸瑜伽和皮拉提斯10多年，大部分高難度的動作難不倒她，瑜伽與皮拉提斯可以伸展自己的肌肉，此外，再配合重量訓練，把線條修飾得更美，核心訓練會進行「交叉捲腹」，練最難練的側腰，跪姿抬腿能同步練到腹部與大腿線條。
健身的頻率，許瑋甯每兩天做一次，一次大約1個半至2個小時，不每天做的原因是要讓肌肉休息，而運動前會吃5或6分飽，例如一杯麥片加牛奶和一份奇異果，避免運動時造成腹部不適，運動完過2個小時才進食，正常吃，但還是只吃6、7分飽。