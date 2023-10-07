亞運棒球／王建民、林威助都打過亞運！回顧中華隊奪牌歷史

我是廣告 請繼續往下閱讀
棒球在1990年北京亞運中被列為示範競賽項目，是棒球首度出現在亞運會場上，當年僅有地主中國、日本、韓國以及中華隊參賽，比賽採取單循環制，以最終戰績決定排名。當年中華隊由李來發執掌兵符，帶領黃忠義、廖敏雄、郭李建夫等好手征戰，最終與韓國、日本都繳出3戰2勝1負戰績，但中華隊靠著得失分優勢（勝韓３分、輸日１分，為＋２分）名列第一，在示範賽就奪下金牌。
1994廣島亞運：銅牌🥉
本屆亞運棒球列入正式項目，中華隊由陳該發、葉君璋、吳俊良、高建三等選手組成，但在分組循環賽與四強賽遭韓國、日本血洗，最終靠著打敗實力懸殊的中國，才拿下銅牌。由於慘敗給日韓兩國，總教練謝明勇也在亞運後遭汰換。
1998曼谷亞運：銅牌🥉
本屆亞運預賽採分組雙循環賽，其中台、日、韓三強分在同組，直接獲得四強賽資格。也是在這一年亞運首度開放職業球員參賽，中華隊陣中有王光輝、曾智偵、潘忠韋、黃煚隆、馮勝賢、張泰山、陳金鋒等名將，22名選手之中就有12名職業球員。但中華隊在分組預賽4戰就吞下1勝3敗，最終同樣靠在銅牌賽中擊退中國才奪下獎牌。
2002釜山亞運：銀牌🥈
台灣在本屆亞運端出明星球員陣容，中華隊陣中有當時在道奇高階1A的郭泓志、身在洋基短期1A的王建民、指叉球王子蔡仲南、潘威倫、林岳平等強投都在列，野手則有洪一中、彭政閔、高志綱、張家浩等人。但中華隊在預賽仍不敵日本、南韓，靠著四強賽延長賽苦戰1分險勝日本，驚險挺進金牌戰。但在金牌賽中仍1分飲恨敗給同樣以全明星陣容應戰的地主韓國。
2006杜哈亞運：金牌🏅️
中華隊此次徵召8名旅外球員搭配12位中職球員2名業餘球員，除了投手有郭泓志、林岳平、潘威倫等人，野手更是眾星雲集，包括當時在小聯盟奮戰的「金鏞連線」胡金龍、陳鏞基，林威助、張泰山、陳金鋒、林智勝等重砲手都齊聚陣中。中華隊最終以不敗之姿奪冠，100%完美勝率拿下史上首面亞運金牌！
2010廣州亞運：銀牌🥈
廣州亞運中華隊同樣眾星雲集，陳鴻文、羅錦龍、蕭一傑、胡金龍、林哲瑄、羅國輝（現名高國輝）、陳俊秀等12名旅外球員都在陣中，加上彭政閔、林智勝、張泰山、林益全等人。預賽僅敗給擁有秋信守、姜正浩、柳賢振等名將的明星韓國隊，準決賽十局大戰打敗日本，但金牌戰仍就敗給南韓「銀」恨。
2014仁川亞運：銀牌🥈
中華隊本屆開始不再以全職業陣容應戰亞運，但陣容仍不乏有胡智為、陳冠宇、江少慶、朱立人（現名吉力吉撈·鞏冠）、陳品捷等旅外好手。地主韓國隊則仍以全明星陣容應戰，使得中華隊雖一路過關斬將，準決賽還大勝日本，仍在最終決賽中不敵地主南韓隊，吞下銀牌。
2018雅加達亞運：銅牌🥉
上一屆亞運棒球項目共有創新高的10隊參賽，中華隊陣中僅有詹子賢、申皓瑋、陳柏豪、王玉譜、林樺慶、林政賢6名職棒球員，其餘選手皆為業餘隊球員，仍以預賽全勝之姿闖入複賽。複賽中華隊雖與日本、韓國同為2勝1負戰績，但因對戰優質率（TQB）最低，中華隊落入銅牌戰，在銅牌戰中大勝10分扣倒中國。
回顧中華棒球隊征戰亞運歷史，過去雖每屆保底銅牌，但僅在2006年杜哈亞運拿下一面金牌。此次杭州亞運挺進金牌戰，陣中有林昱珉、劉致榮、潘文輝等火球強投，賽前就被視為有望再奪金的超強陣容，預賽對韓國已先搶勝下馬威，期望在金牌賽中能再奪勝，搶下中華隊等待已久的金牌榮耀！
更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。