亞運現場／輕艇張筑涵的水中冒險故事　唯一零失誤摘金成史上第一

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其實本次亞運會對於張筑涵可說是一波三折，第一次國手選拔沒上，讓她萌生退休念頭，原本已打算轉任教練，但疫情延期讓她又燃起希望，無奈去年12月確診，又錯過一次機會，值得今年四月的國手選拔，才搭上亞運國手末班車。
她笑說，「原本真的已經要放棄了，但家人和教練的鼓勵，我決定跟著亞運培訓隊練習，今年四月剛好把狀態調整的不錯，幸運拿下亞運門票。」
30歲的張筑涵是本屆唯一預賽和決賽都沒有失誤被罰秒的選手，奪金實至名歸。她點出其中關鍵，「本次的水流又亂又急、瞬息萬變，必須全神貫注，觀察場域變化，可能經驗值還是有幫助。」
賽前原本預設成績為第三名，沒想到一舉摘金，張筑涵賽後激動落淚直言，「完全沒想過，很像是場夢。」
張筑涵奪金之路其實非常艱困、佈滿荊棘，台灣並沒有一個標準的場地能訓練，加上器材耗費龐大，一艘輕艇就要約18萬，一支槳也要破萬元，且都是消耗品，幾乎每年都要更換。張筑涵說，「一路上的確遇到許多困難，所以要堅持下去需要熱情和勇氣，很幸運一路上遇到許多貴人，當國手後也有台中運動局和體育署的補助，因此才能繼續滑下去。」
原本曾是拔河隊的張筑涵，小學六年級開始接觸輕艇，但一開始包含傳統龍舟、輕艇競水和激流競速都有涉獵，國三那年在全國中等學校錦標賽包下四面金牌讓她開始展露光芒，2009年全運會也奪下兩面金牌，開啟她的水上人生。
經歷大小賽事的洗禮，張筑涵總算拿到夢寐以求的亞運金牌，並進帳國光獎金300萬，她笑說，「這筆錢不會拿去吃豬排，而是拿去繳房貸，生活上還是有很多壓力的。」
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