比照101減震！淡江大橋預計114年底完工　淡水八里省25分鐘車程

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公路局表示，淡江大橋為全世界最長跨度之單塔不對稱斜張橋，塔高高於海平面達200公尺，主橋最長跨達450公尺，可提供捷運、汽車、機車、自行車及人行等多元通行方式，為國內首座可同時通行公路及捷運景觀橋梁，同時採用主體結構使用年限120年之設計，可抗7級震及16級風，在7級以上劇震仍可進行緊急救災任務，為生命線功能等級橋梁。
公路局提到，淡江大橋繼去年8月底，完成主橋塔基礎大底大灌漿工作的關鍵里程碑後，今年河中段主橋塔已長高55公尺，此外，各墩柱皆已在團隊努力之下扎穩馬步逐步完成，並接續完成八里端橋梁節塊的拉進作業；預計明年開始進行淡水端橋梁節塊的組裝及拉進。其中，關鍵的P130主橋塔工程，目前已施作至U14昇層，已高於海平面近15層樓高，預計今年可達施作至U18昇層，高於海平面近20層樓高之目標。
公路局說，淡江大橋完工後將大幅縮短淡水、八里兩端通行距離及時間，預估可減少15公里距離，節省25分鐘車程，並減少台2線竹圍路段17%及關渡大橋30%交通量，有效紓解交通壅塞問題，還能串連八里及淡水兩端及北部濱海遊憩活動，促進觀光發展。
公路局指出，施工團隊刻正積極戮力趲趕工進，也期盼此項國際級的工程能成為國內公共工程施工典範，在施工團隊齊心努力之下，持續推展工程，一步一腳印穩步前行，如質如期完工於114年底完工。