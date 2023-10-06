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比照101減震！淡江大橋預計114年底完工　淡水八里省25分鐘車程

▲淡江大橋比照101大樓，設阻尼器減震，預計114年底完工，屆時淡水至八里可省25分鐘車程。（圖／交通部公路局提供）
▲淡江大橋比照101大樓，設阻尼器減震，預計114年底完工，屆時淡水至八里可省25分鐘車程。（圖／交通部公路局提供）

記者李琦瑋／台北報導

為解決淡水地區長期交通壅塞問題，交通部公路局今（6）日表示，銜接新北市淡水區與八里區的淡江大橋全長約6公里，目前工程進度完成約51%，預計114年底完工通車，屆時將縮短淡水到八里兩端通行距離及時間，預估可減少15公里、節省25分鐘車程；另外，淡江大橋主橋塔高於海平面達200公尺，主體結構使用年限採120年設計，可抗7級地震，還參考101大樓設有阻尼器，成為全台首座設有阻尼器橋梁，抗震等級全台最高。

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公路局指出，為解決淡水地區長期交通壅塞問題，並兼顧保存淡水夕照自然美景的在地聲音，公路局試著尋求兩者間共存之最大公約數，經國際競圖結果，由國際知名建築師Zaha Hadid設計，橋型由淡水雲門舞集為發想，橋塔以「寧靜的舞者」為意象，構思以舞者雙手「祈福」姿態，刻劃橋塔優美的線條，結合建築藝術與地區文化精神，並以單塔造型與淡水夕陽及觀音山互相眺望，打造「淡水夕照新風貌、國家門戶新地標」的目標願景。

公路局表示，淡江大橋為全世界最長跨度之單塔不對稱斜張橋，塔高高於海平面達200公尺，主橋最長跨達450公尺，可提供捷運、汽車、機車、自行車及人行等多元通行方式，為國內首座可同時通行公路及捷運景觀橋梁，同時採用主體結構使用年限120年之設計，可抗7級震及16級風，在7級以上劇震仍可進行緊急救災任務，為生命線功能等級橋梁。

公路局提到，淡江大橋繼去年8月底，完成主橋塔基礎大底大灌漿工作的關鍵里程碑後，今年河中段主橋塔已長高55公尺，此外，各墩柱皆已在團隊努力之下扎穩馬步逐步完成，並接續完成八里端橋梁節塊的拉進作業；預計明年開始進行淡水端橋梁節塊的組裝及拉進。其中，關鍵的P130主橋塔工程，目前已施作至U14昇層，已高於海平面近15層樓高，預計今年可達施作至U18昇層，高於海平面近20層樓高之目標。

公路局說，淡江大橋完工後將大幅縮短淡水、八里兩端通行距離及時間，預估可減少15公里距離，節省25分鐘車程，並減少台2線竹圍路段17%及關渡大橋30%交通量，有效紓解交通壅塞問題，還能串連八里及淡水兩端及北部濱海遊憩活動，促進觀光發展。

公路局指出，施工團隊刻正積極戮力趲趕工進，也期盼此項國際級的工程能成為國內公共工程施工典範，在施工團隊齊心努力之下，持續推展工程，一步一腳印穩步前行，如質如期完工於114年底完工。

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