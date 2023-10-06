宋仲基爆紅認了囂張傲慢！他曾拒演《狼少年》：沒台詞幹嘛找我
韓星宋仲基與導演金昌勳帶著新作《禍亂：地下秩序》參加釜山國際影展，宋仲基大方跟觀眾公開對談，首次透露2012年跟朴寶英主演的夯片《狼少年：不朽的愛》幕後祕密，原來當年宋仲基因為「1句台詞」都沒有拒絕演出，現在回想起來，他直言：「我真是太傲慢了！」
記者陳雅蘭／綜合報導
宋仲基早年先以電視劇《成均館緋聞》打開知名度，之後接到《狼少年：不朽的愛》邀約，當時小有名氣的他，因為《狼少年：不朽的愛》男主角「狼少年-金哲秀」1句台詞都沒有，所以曾拒絕演出，電影公司不死心，2個月後再度邀約，宋仲基說：「當時重新讀完劇本後，我起了雞皮疙瘩，我為什麼會拒絕這個呢？因為被故事深深吸引，就決定出演」。
宋仲基也分享拍《狼少年：不朽的愛》的難處，他說：「剛開始以為沒有台詞會很簡單，所以開玩笑的對寶英說『我們來對一下台詞吧』，但是越做越不容易，因為無法用語言來表達，所以所有的事情都要用眼神和動作來傳遞，導演也建議我可以看小狗來研究演技。」
因為沒有台詞，宋仲基演戲時必須認真聽朴寶英的話，「這部作品讓我明白觀察對手演員的演技，也是很重要的，雖然享受到很多觀衆的喜愛，但也教會了不足時期的新人宋仲基很多東西」。
宋仲基也幽默表示，《狼少年：不朽的愛》是11年前的作品，「我現在已經老了好多」，自認狀態不如當年的「狼少年」，引發全場爆笑。