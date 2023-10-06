掀底牌？賴清德問鄉親：是否贊成蕭美琴擔任副手　籲送進總統府

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賴清德今赴花蓮、行程滿檔，除了到「想你電台」接受花蓮縣議員暨立委參選人張美慧專訪外，也接續前往參訪當地聚落文創景點「又一村文創園區」，與數十名資深黨員見面並頒發顧問聘書。
賴清德表示，總統蔡英文上任後，重視東部交通建設，讓花蓮鄉親有一條安全回家的道路，花蓮縣境內交通公共運輸系統則是下個階段要做的事，推動捷運化的公共運輸系統，再加上偏遠地區符合需求所發展的配套交通運輸，「花蓮交通問題解決了，產業才有可能發展」。
賴清德指出，除了交通之外，電信交通建設也很重要，應要發展低軌道衛星，當交通、電信更便利後，能夠吸引軟體設計產業來到花蓮，讓年輕人來到花蓮創業，進而帶動花蓮發展。
賴清德接續到花蓮新城鄉協安宮參香祈福，並主動詢問鄉親副手人選，他說，下個月就要進行總統、副總統選舉登記，他詢問現場鄉親是否有聽聞他的副手人選？鄉親熱烈回應「蕭美琴」；他又問，副總統是蕭美琴贊成嗎？贊成的話掌聲鼓勵！「立法委員張美慧有沒有贊成？蕭美琴也美麗，張美慧也美麗，一個送進總統府、一個送進立法院好不好？」
此外，賴清德也回憶，因為他出身貧寒，知道辛苦生活的不易，當台南市長時還和十幾個職業工會，組一個做工行善團，專門幫台南市中低收入戶修繕房屋，有的獨居老人甚至颱風來時，還要躲到廁所內不然就在家裡面穿雨衣避風雨，未來要是當選，希望能幫全國貧苦家庭修屋，讓人民都有遮風避雨的家。
賴清德強調，立法院一定要過半，過去軍艦採購，在陳水扁時代時朝小野大，採購軍艦在立法院程序委員會就被擋，現在國民黨立委繼續擋，還把會議內容外洩到國外，這是危害國人安全的行為，也再次懇求大家「一票賴清德，一票張美慧」，讓國會過半。